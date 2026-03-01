Конкретно — в Лейпциге. Ранее эту технологию опробовали на предприятии концерна в США.

Нам это может нравиться или нет, но реальность, описанная в фильме «Я, Робот», стремительно нас настигает. Беспилотные автомобили и поезда, роботизированное производство и масса автоматических систем — неизбежность, к которой нужно готовиться уже сейчас. Тем более что мировые производители активно претворяют все эти планы в жизнь.

Источник изображения: BMW Group.

Так, BMW объявила о намерении совместно с компанией Hexagon Robotics начать применять человекоподобных роботов на заводе концерна в Лейпциге. Данное нововведение станет первым фактом применения роботов-гуманоидов на заводе BMW в Европе, однако не первым вообще: ранее механические трудяги начали вкалывать на заводе компании в городе Спартанбург в США.

Пока что речь идёт о пилотном проекте, но опыт показывает, что роботизация на автомобилестроительных заводах проходит успешно, и всё больше производителей идут по этому пути.

Роботы-гуманоиды в теории могут выполнять все те работы, для которых на автозаводах пока продолжают использоваться рабочие-люди: установка панелей, сидений, укладка проводов. Хватит ли у робота моторики «рук», чтобы собирать двигатели из сотен запчастей, пока сказать сложно, но, глядя на то же развитие робототехники в Китае, скорее всего, и схожая с человеком моторика «рук» робота-гуманоида — тоже вопрос времени.