Двигатель запустился, а это уже больше чем полдела.

Физические свойства дизельного топлива были и будут ахиллесовой пятой работающих на нём двигателей: зимой требуется «солярка» особого состава, поскольку летняя на морозе буквально превратится в кисель и парафин, забив топливный насос.

Тем не менее, экономичность дизельных двигателей даже с нынешними ценами на топливо пока остаётся решающим фактором, поэтому когда Ульяновский автозавод (УАЗ) анонсировал модели «Патриот» и «Профи» с новыми дизельными двигателями, ценители данных машин встретили это известие позитивно. Предприятие, в свою очередь, пока продолжает испытательные заезды дизельных версий своих «гражданских» машин, и время от времени в Сеть просачиваются новости о новых пройденных этапах испытаний.

Может быть интересно

Источник изображения: УАЗ.

Так, сегодня УАЗ сообщил о завершении зимних калибровочных тестов автомобилей с новыми 2-литровыми дизельными двигателями. Как отметила пресс-служба предприятия, двигатель, не в последнюю очередь благодаря проведённой инженерами калибровке, уверенно запускается и работает при температуре -30 градусов по Цельсию. Также на заводе на «отлично» оценили зимнюю работу каталитического конвертера («катализатора»), сажевого фильтра и системы турбонаддува.

Понятно, что -30 по Цельсию даже близко нельзя назвать экстремальным холодом, но, как мы отметили в первом абзаце, дизельное топливо — жидкость капризная, и для соответствующих двигателей даже такой относительно небольшой мороз уже серьёзное испытание. Кроме того, в большинстве регионов, где «уазики» эксплуатируются, такие холода если и встречаются, то они весьма кратковременны. А там, где -40 и ниже — это суровая реальность всего зимнего периода, нет другого выхода, кроме установки предпусковых подогревателей.