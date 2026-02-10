Сайт Конференция
События в мире Михаил Андреев
УАЗ проводит испытания автомобилей с дизельными двигателями в условиях сильного холода
Привередливые агрегаты нужно как следует проверить, ведь эксплуатироваться они будут в разных климатических условиях.

Осенью прошлого года Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) начал проводить испытания моделей «Патриот», «Пикап» и «Профи», оснащённых, по давним и активным заявкам трудящихся, дизельными двигателями. Агрегат, как известно, капризный, и учитывая, что данные автомобили будут эксплуатироваться в весьма широких пределах с географической точки зрения, то и проверить их нужно основательно, в том числе в «жёстких» условиях.

Источник изображения: ChatGPT.

И вот, как сообщило издание Motor со ссылкой на комментарий пресс-службы УАЗа, предприятие сейчас проводит испытания дизельных моделей в условиях сильного холода. По ходу испытаний инженеры завода вносят изменения в настройки блока управления двигателем, дабы обеспечить корректную работу двигателя при холодном пуске в суровых климатических зонах.

Вместе с тем в условиях холодов испытывается работа каталитического конвертера (нейтрализатора), турбокомпрессора и сажевого фильтра в базовом и регенеративном режимах.

По плану, продажи УАЗов с дизельными двигателями начнутся до третьего квартала текущего года. Новый агрегат имеет меньший объём по сравнению с привычным бензиновым аналогом (2 литра против 2,7), но за счёт конструктивных особенностей обеспечивает существенно возросший крутящий момент — с 235 Нм до 320 Нм.

#россия #автомобили #промышленность #транспорт #уаз
