Сфера применения порошковых красок постоянно расширяется, и их потребление, соответственно, также растёт. В связи с этим руководство Ингушетии приняло решение о строительстве на территории республики нового в России предприятия по производству порошковых красок. Соответствующим заявлением поделился глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

По словам Калиматова, завод собираются ввести в эксплуатацию в конце текущего года, а на полную проектную мощность он выйдет в 2027 году. Подразумевается, что в режиме полной загрузки предприятие будет выпускать до двух тысяч тонн порошковых красок в год.

Инвестиции на строительство завода в размере 150 миллионов рублей, отметил глава региона, предоставлены банком ВТБ в рамках программы льготного кредитования.

Отметим, что в основном порошковые краски применяются в машиностроении и строительстве — отраслях, набирающих сейчас обороты в России. В условиях, когда доступ к импортным лакокрасочным материалам затруднён или вовсе невозможен, иного выхода, кроме как наращивать их внутреннее производство, нет и быть не может.