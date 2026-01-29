Первичный этап есть, дальше — добыча, переработка и создание полезных продуктов.

Если вы играли в стратегии так называемой немецкой школы, когда существуют длинные производственные цепочки, то прекрасно знаете, что любая промышленность при любом раскладе начинается с горнодобычи, а она, в свою очередь, с геологоразведки. В реальности в самодостаточных экономиках всё то же самое, поэтому открытие новых месторождений различных природных ресурсов было и будет основой любого развитого народного хозяйства.

И вот, как сообщило Минприроды России, в прошлом году в стране было открыто 317 новых месторождений таких ресурсов, как вольфрам, золото, медь, нефть, газ и плавиковый шпат. Месторождения, естественно, разнятся по разведанным запасам ресурсов, но в Минприроды отметили несколько наиболее богатых из них. Так, в Забайкальском крае открыто месторождение с запасами плавикового шпата около 5,1 млн тонн, а в Амурской области открыто месторождение с 5,5 тысяч тонн вольфрама и 800 килограммами золота.

Отдельно отмечены новые самые крупные открытые в 2025 году месторождения нефти и газа. В Ямало-Ненецком автономном округе появилось Толавэйское газоконденсатное месторождение с запасами газа в районе 54,4 млрд кубометров, а в Красноярском крае появилось Мезенинское месторождение с 49,7 млрд кубометров природного газа. Новый крупный запас нефти отмечен только один: в Ямало-Ненецком автономном округе, в районе 7 миллионов тонн «чёрного золота».

Крупнейшим новым медным месторождением в прошлом году стало Гравийское в Красноярском крае, из которого в перспективе можно извлечь до 243,4 тысяч тонн главного «электрического» металла.