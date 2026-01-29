Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
В России в 2025 году было открыто 317 новых месторождений вольфрама, меди, золота, нефти и газа
Первичный этап есть, дальше — добыча, переработка и создание полезных продуктов.

Если вы играли в стратегии так называемой немецкой школы, когда существуют длинные производственные цепочки, то прекрасно знаете, что любая промышленность при любом раскладе начинается с горнодобычи, а она, в свою очередь, с геологоразведки. В реальности в самодостаточных экономиках всё то же самое, поэтому открытие новых месторождений различных природных ресурсов было и будет основой любого развитого народного хозяйства.

И вот, как сообщило Минприроды России, в прошлом году в стране было открыто 317 новых месторождений таких ресурсов, как вольфрам, золото, медь, нефть, газ и плавиковый шпат. Месторождения, естественно, разнятся по разведанным запасам ресурсов, но в Минприроды отметили несколько наиболее богатых из них. Так, в Забайкальском крае открыто месторождение с запасами плавикового шпата около 5,1 млн тонн, а в Амурской области открыто месторождение с 5,5 тысяч тонн вольфрама и 800 килограммами золота.

Может быть интересно

Источник изображения: ChatGPT.

Отдельно отмечены новые самые крупные открытые в 2025 году месторождения нефти и газа. В Ямало-Ненецком автономном округе появилось Толавэйское газоконденсатное месторождение с запасами газа в районе 54,4 млрд кубометров, а в Красноярском крае появилось Мезенинское месторождение с 49,7 млрд кубометров природного газа. Новый крупный запас нефти отмечен только один: в Ямало-Ненецком автономном округе, в районе 7 миллионов тонн «чёрного золота».

Крупнейшим новым медным месторождением в прошлом году стало Гравийское в Красноярском крае, из которого в перспективе можно извлечь до 243,4 тысяч тонн главного «электрического» металла.

#россия #экономика
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Путь зионщика в 2026 году на примере HEDT платформы LGA 4677 и процессоров Intel Sapphire Rapids
27
От Microsoft до Microslop — американская комедия на фоне пандемии ИИ
3
Собираем максимально выгодный игровой компьютер зимой 2026 года в условиях заоблачных цен на ОЗУ
5
Steam Machines или Gabecube — в чем уникальная особенность устройства Valve
2
Апгрейд офисной связки до околоигровой
4
Настройка выделенного сервера Project CARS 2 для игры по локальной сети
1

Сейчас обсуждают

VRoman
23:02
IPC умноженное на частоту покажет реальную производительность ;-) А следующий важный показатель - это производительность поделённое на реальное потребление в нагрузке
Ядра Cougar Cove и Darkmont в процессорах Intel Panther Lake опережают ядра AMD Zen 5/5с по IPC
Buterbrodoff
23:02
Живите тыщу лет, товарищ Сталин, И пусть в тайге придется сдохнуть мне, Я верю, будет чугуна и стали На душу населения вполне.
В Башкортостане в 2028 году начнёт работать металлургический завод стоимостью 10 млрд рублей
salexa
22:58
о вот и некро-постинг подьехал
Обзор и тестирование старого ПК на основе Athlon II X2 215 и GeForce 9600 GT.
Амфросий Импифанов
22:26
Производительность на такт не самый важный показатель :))) Ну-ка, а что важнее :))
Ядра Cougar Cove и Darkmont в процессорах Intel Panther Lake опережают ядра AMD Zen 5/5с по IPC
Никита Шевченко
21:10
Бред полнейший… ибо делалось на степинге С0 которого мало кто в живую видел… у 90% если не больше Н0. Так вот, на Н0 это не работает. Мне удалось андервольтнуть на 30мв, если ставить больше, то никаки...
Даунвольт Intel Core i5 12400 за пару минут или как выживать в компактном корпусе и кулером за 3 копейки
Китя.
21:10
В 4К все упрется в 5090. Смысла не вижу в покупке 9850X3D.
Ryzen 7 9850X3D до 65% быстрее i9-14900K и обеспечивает рост fps до 2 раз на фоне Core Ultra 9 285K
Китя.
21:05
Да и по фиг прокачался выше крыши.
Цены на оперативную память DDR4 растут быстрее, чем на DDR5
Comandante
20:53
А если ИИ это только повод для повышения цен?
Цены на оперативную память DDR4 растут быстрее, чем на DDR5
Николай Олейник
20:53
Красава 😂
Путь зионщика в 2026 году на примере HEDT платформы LGA 4677 и процессоров Intel Sapphire Rapids
h2o
20:29
для новой жидовской хазарии стоят экстричество....молодец какой губер, не забывает свои корни)
На Курской АЭС-2 началась заливка бетона фундамента энергоблока №3
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter