События в мире Михаил Андреев
«АвтоВАЗ» начал поставки Lada Aura с ключ-картой и функцией дистанционного запуска двигателя
Обязательная функция для автомобиля, подаваемого как «народный премиум».

Дистанционный запуск двигателя, благодаря которому можно прогреть салон зимой и охладить летом, не выходя на улицу, и садиться уже в готовый к движению автомобиль, не тратя лишнее время, это уже давно базовая функция даже на машинах бюджетного сегмента. В случае с Lada Aura, подаваемой как своего рода отечественный «народный премиум», эта функциональность почему-то появилась только сейчас, о чём с помпой сообщили в пресс-службе «АвтоВАЗа».

Может быть интересно

Источник изображения: «АвтоВАЗ».

Как отметил тольяттинский автогигант, начались отгрузки Lada Aura 2026-го модельного года. Автомобиль, по аналогии с обновлёнными версиями Lada Vesta, получил электронную ключ-карту, с помощью которой можно производить дистанционный запуск двигателя. Помимо этого ключ-карта обеспечивает функцию бесключевого доступа, позволяя, по сути, даже не вытаскивать её из карманов. Также в свежей «Ауре» была обновлена мультимедийная система EnjoY.

На «АвтоВАЗе» напомнили, что ценник на Lada Aura 2026 модельного года начинается от 2,269 млн рублей. Естественно, речь идёт о базовой комплектации.

#россия #экономика #автомобили #промышленность #транспорт #lada #«автоваз» #lada aura
