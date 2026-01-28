Теперь начало работы «сдвинуто» на конец 2027 года.

Центров микроэлектроники в России, учитывая постоянно растущие потребности в её продукции, не так уж много, и данный факт тем, кто принимают решения, известен, поэтому новое предприятие по производству микрочипов — «Карат» — должно было появиться в Екатеринбурге до конца текущего года. Должно было, но появится с опозданием на год, о чём в комментарии изданию 66.ru сообщил руководитель Корпорации развития Среднего Урала Андрей Мисюра.

Может быть интересно

Источник изображения: 66.ru

По словам Мисюры, сдвиг сдачи проекта вправо по графику на год связан с «синхронизацией» планируемого привлечения федеральных средств и разных этапов строительства. Проще говоря, подрядчики по ряду причин не успевают в первоначально обозначенный срок.

Согласно плану, продукция нового предприятия будет использоваться в высокотехнологичных секторах промышленности: при производстве ракет-носителей, спутников, беспилотных (автономных) автомобилей, лазеров, медицинской техники, систем связи и прочего.

После сдачи завода в эксплуатацию на нём будут работать около 80 сотрудников. Объём инвестиций в его строительство при этом оценивается в 13 миллиардов рублей.