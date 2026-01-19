Процесс идёт, но его нужно кратно масштабировать.

Мы уже близки к тому, чтобы завершить первый месяц нового года, но статистика за прошлый год будет преследовать нас ещё по меньшей мере несколько недель. Вот, например, издание «Ведомости» со ссылкой на представителя Минпромторга России, сообщило о том, что отечественные судостроительные предприятия передали заказчикам 129 гражданских судов.

По статистике, это практически полностью соответствует значению за позапрошлый год, когда заказчики получили в общей сложности 131 гражданское судно. Как отметило ведомство, стабильные показатели судостроения позволяют обеспечивать потребности внутреннего рынка и постепенно реализовывать программу обновления гражданского флота.

Следует понимать, что в статистику включены все построенные и переданные за прошлый год суда — от условно мелких шхун до колоссальных атомных ледоколов, так что без конкретики данная статистика имеет значение лишь как информационный повод.

Как уже не раз отмечалось, судостроение в России хоть и развивается, но происходит это непозволительно медленными темпами. Масштабы производства судов и всего, из чего они состоят, нужно наращивать кратно, причём в сжатые сроки.