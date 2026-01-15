Сайт Конференция
События в мире Михаил Андреев
В Москве появится завод по производству кабельной продукции для нужд промышленности и энергетики
Территориально его планируют разместить в районе Метрогородок на северо-востоке столицы.

В районе Метрогородок на северо-востоке Москвы планируется построить новое предприятие по выпуску кабельной продукции. Фактически это будет расширение производства завода «Спецкабель», средства на которое будут предоставлены в рамках льготного кредита городским фондом поддержки промышленности и предпринимательства. Об этом стало известно из публикации районной управы на портале правительства российской столицы.

Изображение носит иллюстративный характер и не является фотографией производственного цеха будущего завода.

По плану, общая площадь нового предприятия составит порядка 33 000 квадратных метров, а количество новых созданных им рабочих мест превысит 300. Сколько на этих мощностях планируется выпускать кабельной продукции в километрах или тоннах, пока не уточняется.

Зато известно, что в рамках льготного кредита на строительство завода будет выделено порядка 3,2 миллиардов рублей на три года.

Уточняется, что кабельно-проводниковая продукция, которая будет выпускаться на новом предприятии завода «Спецкабель», будет применяться преимущественно в промышленности и энергетической сфере.

#россия #экономика #промышленность #москва
