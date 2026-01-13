Всего было продано свыше 3 тысяч машин, что позволило «Искре» занять десятое место.

Главной автомобильной премьерой отечественного рынка в минувшем году стала Lada Iskra — модель, которая изначально должна была стать заменой Lada Granta, но из-за всем хорошо известных событий вынужденно оказавшаяся в ситуации внутренней конкуренции не только с «Грантой», но и с Lada Vesta.

Пока что долгосрочные перспективы Lada Iskra в случае сохранения на рынке Lada Granta выглядят неясными, однако краткосрочные результаты у модели вполне приемлемые. Так, исходя из опубликованной изданием «Автостат» статистики, в прошлом месяце в России было продано чуть больше 3 200 «Искр», благодаря чему машина в декабре расположилась на десятом месте по популярности среди всех официально продаваемых в стране автомобилей.

Безоговорочным лидером при этом остаётся наиболее доступная Lada Granta, а в целом на продукцию тольяттинского автогиганта приходятся пять из десяти самых популярных моделей в России.