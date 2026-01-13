Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Lada Iskra в минувшем декабре вошла в топ-10 российского автомобильного рынка
Всего было продано свыше 3 тысяч машин, что позволило «Искре» занять десятое место.

Главной автомобильной премьерой отечественного рынка в минувшем году стала Lada Iskra — модель, которая изначально должна была стать заменой Lada Granta, но из-за всем хорошо известных событий вынужденно оказавшаяся в ситуации внутренней конкуренции не только с «Грантой», но и с Lada Vesta.

Пока что долгосрочные перспективы Lada Iskra в случае сохранения на рынке Lada Granta выглядят неясными, однако краткосрочные результаты у модели вполне приемлемые. Так, исходя из опубликованной изданием «Автостат» статистики, в прошлом месяце в России было продано чуть больше 3 200 «Искр», благодаря чему машина в декабре расположилась на десятом месте по популярности среди всех официально продаваемых в стране автомобилей.

Безоговорочным лидером при этом остаётся наиболее доступная Lada Granta, а в целом на продукцию тольяттинского автогиганта приходятся пять из десяти самых популярных моделей в России.

#россия #экономика #автомобили #промышленность #lada #«автоваз» #lada iskra
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Подсчитываем стоимость базового игрового ПК в 2026 году — без излишеств, но и не экономя на важном
24
Как изменилось население бывшего СССР за 30 лет
20
Топ-7 моих любимых российских комедий, которые сам смотрю и вам советую
14
«Анаконда», «Черный телефон 2»: краткий обзор новых фильмов
2
Ретроклокинг: DDR3 на пределе возможностей или жизнь за пределами трех гигагерц
16
«Batman: Arkham City» – субъективный взгляд на игру из конца 2025 года
+
16 процессоров для игровых ПК, которые стали невыгодной покупкой в 2026 году
8
Четыре самых необычных фильма о зомби, которые наверняка удивят и понравятся фанатам жанра
4
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
8

Сейчас обсуждают

Bernigan
21:08
Ну прально, этот Potato и есть амд бот, потому ему и поставили, у него и нет 4080 никакой, один из местных амд дурачков, потому себе + наставил, остальным -. По факту понаписал одного бреда, влажные а...
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Евгений Истомин
20:51
Это статистика последних десяти лет вообще-то. Лучше бы красноглазые адепты молотка и напильника на свои несчастные 3% внимание обращали. Вот где ахиллесова пята линукс-десктопа.
На Windows-пользователей пришлось более 1,5 млн скачиваний Linux-дистрибутива Zorin OS 18
Трумэн
20:38
Блин, я просто офигеваю от наплыва ботов. Все комменты заминусованы на данный момент ровно на 16 минусов, видимо скрипт кто-то запустил, и кто бы это мог быть, ведь только твой идиотский коммент заплю...
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
volkovff
20:33
Не ожидал увидеть ещё хоть раз свою старую оперативку в интернете. Доминаторы с фуфыксом 8350 до сих пор работают как часики
Ретроклокинг: DDR3 на пределе возможностей или жизнь за пределами трех гигагерц
Юрий Богданов
20:17
2026 год. Более двух лет назад детям взял Е5-2650v4. На 24% шустрее Core i7-6800K, оба процессора 2016 года.
Сравнение i7-5820K и i7-6800K в одинаковых условиях, их плюсы и минусы
Китя.
19:49
Aдминистрация сайта. Решите вопрос с амд ботом он так всех разгонит сайт останется без посетителей.
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Александр Сечков
19:34
Складывается ощущение, что в интел что-то знали...
16 процессоров для игровых ПК, которые стали невыгодной покупкой в 2026 году
swr5
19:12
Россия призывает своих граждан срочно покинуть Великобританию.
BBC: Великобритания начала задерживать танкеры «теневого флота»
swr5
19:09
Иран советует своим гражданам срочно покинуть США.
Власти США призывают американских граждан немедленно покинуть Иран
Трумэн
18:52
Мне что в DLSS нравится дак это DLAA. Просто ультимативное сглаживание почти на всех движках и практически бесплатное в плане фпс. Ну и то что сейчас можно как угодно DLSS настраивать – нет фиксирован...
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter