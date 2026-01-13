Поставки оригинальных трансмиссий в 2022 году, как известно, были прекращены.

Поскольку вся современная дорожная, строительная и прочая спецтехника работает на двигателях внутреннего сгорания, и изменения этого положения дел даже в долгосрочной перспективе не предвидится, то без трансмиссий при производстве такой техники никуда. Связано это с особенностями работы поршневых двигателей, у которых есть минимальные и максимальные рабочие обороты, для поддержания которых в определённых пределах и служит трансмиссия, или коробка передач.

В 2022 году поставки импортных — преимущественно западных — трансмиссий для спецтехники на российский рынок прекратились, и отечественным производителям пришлось экстренно искать китайские аналоги. Данное решение — полумера, и очевидно, что необходимо налаживать собственное производство таких агрегатов. И вот, похоже, первый важный шаг в этом направлении сделан: как сообщил Минпромторг Татарстана, Группа «КОМ» совместно с Елабужским автомобильным заводом (ЕлАЗ) разработали импортозамещающую гидромеханическую коробку передач для специальной техники.

Как уточняет пресс-служба республиканского Минпромторга, задача была выполнена менее чем за год: инженеры подготовили проект и произвели на свет электронный контроллер управления трансмиссией, картер, а также комплект шестерён. Хоть трансмиссия и идёт как импортозамещающая, но ведомство уточняет, что помимо «КОМ» и ЕлАЗ над ней также трудились партнёры из стран-членов БРИКС, и нетрудно догадаться, о какой конкретно стране в данном случае идёт речь. Коробка уже успешно прошла все стендовые и дорожные испытания.

Минпромторг Татарстана оценивает ежегодную потребность российского машиностроения в гидромеханических трансмиссиях в 4 000 единиц. Годовые мощности производства героини данного материала не уточняются, но упомянуто, что ЕлАЗ заключил договор на поставку двухсот трансмиссий его совместного с Группой «КОМ» производства.