Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
В России повысятся штрафы за навязывание дополнительных товаров и услуг
Особенно часто с этим явлением сталкиваются покупатели автомобилей у официальных дилеров.

С навязыванием дополнительных товаров и услуг хотя бы раз в жизни сталкивался, пожалуй, каждый. Особенно широко это явление распространено в сфере продаж автомобилей, когда вам навязывают различные ненужные вам опции вроде сторонней сигнализации, автомобильных чехлов, зимней резины не по вашему выбору, и многого другого, отказываясь продавать автомобиль при отказе от этих опций. До сих пор штрафы за такие действия для юридических лиц были откровенно смехотворными, но сегодня Госдума России приняла законопроект, делающий наказание за вышеуказанное поведение более чувствительным.

Так, согласно букве обновлённого закона, должностные лица и индивидуальные предприниматели, занимающиеся навязыванием дополнительных товаров и услуг, будут штрафоваться на сумму от 50 до 150 тысяч рублей, а юридические лица — на сумму от 200 до 500 тысяч рублей. Раньше штрафы для этих категорий продавцов составляли всего 2—4 тысячи рублей и 20—40 тысяч рублей соответственно.

Отметим, что хоть продажи автомобилей и являются наиболее ярким примером навязывания дополнительных платных опций, но сама практика встречается и в других сферах. Например, в банковской и страховой, когда вам настойчиво предлагают заведомо вам не нужные типы страховок и вариантов сбережения средств.

В нижней палате российского парламента полагают, что повышение штрафов позволит избавить потребителей от недобросовестных продавцов и поставщиков товаров и услуг. Здесь главное не стесняться и жаловаться в контролирующие органы.

#россия #политика #экономика
1
Показать комментарии (1)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

13 популярных процессоров для игровых ПК, потерявших актуальность после повышения цен на ОЗУ
251
Перспективы дезинфляции в России
55
QLED Смарт ТВ, воспроизводящий любой контент: обзор Dune HD Q55R1
3
Обзор и тестирование блока питания MSI MAG A850GL PCIE5 White
+
Осматриваю и разбираю проблемный ноутбук Samsung RV511
7
Как грамотно установить и настроить Windows 10 в конце 2025 года и продлить обновления еще на год
3
Климатическое оружие против FPV-дронов — перспективы и окупаемость направления
9
Рейтинг лучших видеорегистраторов с 4G и удаленным онлайн-мониторингом
+
Противостояние Xbox One X и Xbox Series S в 2026 году — опыт бывалого консольщика
+

Сейчас обсуждают

linux4ever
17:48
Драйвер amdgpu для gcn 1 и 2 появился давно, но по-умолчанию не использовался.
AMD Radeon HD 7950 стала на 30% быстрее в Linux 6.19 благодаря драйверу AMDGPU
Терминатор
17:47
Не буду больше ПК разгонять смысла уже нет и так космос.
13 популярных процессоров для игровых ПК, потерявших актуальность после повышения цен на ОЗУ
Parlous
17:46
Поздравляю, отличный результат. Все твои поклонницы и фанатки девочки-буллеры заведуют и тихо стонут.
13 популярных процессоров для игровых ПК, потерявших актуальность после повышения цен на ОЗУ
Dentarg
17:27
Хммм... а можно кого-нибудь оштрафовать за навязывание национального мессенджера или локации, где нужно хранить базы данных? Или это другое?
В России повысятся штрафы за навязывание дополнительных товаров и услуг
Терминатор
17:24
Намешай мне настраивать ПК. Обоссал амуда сервер Threadripper 2990WX HT
13 популярных процессоров для игровых ПК, потерявших актуальность после повышения цен на ОЗУ
eastSiR
17:05
Почему наносекунды? если засеч за 300м летящий со скоростью 100 км/ч объект, это 28 м/сек скорость. Время будет в секундах, а не в нано, тем более некоторые успевают руками и глазами среагировать
Климатическое оружие против FPV-дронов — перспективы и окупаемость направления
Roman16
17:04
а это чтобы ты пошел и у них еще БП взял новый ;)
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 5060 Ti Gaming Trio
Parlous
17:02
Будет ещё прекрасней, если ты проконтролируешь выполнение моих требований. Иначе кошмар для вашей опг жопошников и буллеров, не прекратится, как вы любите выражаться нон-стоп. И в искрение и слезные и...
13 популярных процессоров для игровых ПК, потерявших актуальность после повышения цен на ОЗУ
Parlous
16:58
Будут бороться за пользователей из России, тем что сливают о них всю инфу ЦРУ?
В WhatsApp* осудили действия РКН и заявили о готовности бороться за пользователей из России
valderm
16:49
заставь дурака богу молиться, так он и лоб разобъет😂
Как грамотно установить и настроить Windows 10 в конце 2025 года и продлить обновления еще на год
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter