Особенно часто с этим явлением сталкиваются покупатели автомобилей у официальных дилеров.

С навязыванием дополнительных товаров и услуг хотя бы раз в жизни сталкивался, пожалуй, каждый. Особенно широко это явление распространено в сфере продаж автомобилей, когда вам навязывают различные ненужные вам опции вроде сторонней сигнализации, автомобильных чехлов, зимней резины не по вашему выбору, и многого другого, отказываясь продавать автомобиль при отказе от этих опций. До сих пор штрафы за такие действия для юридических лиц были откровенно смехотворными, но сегодня Госдума России приняла законопроект, делающий наказание за вышеуказанное поведение более чувствительным.

Так, согласно букве обновлённого закона, должностные лица и индивидуальные предприниматели, занимающиеся навязыванием дополнительных товаров и услуг, будут штрафоваться на сумму от 50 до 150 тысяч рублей, а юридические лица — на сумму от 200 до 500 тысяч рублей. Раньше штрафы для этих категорий продавцов составляли всего 2—4 тысячи рублей и 20—40 тысяч рублей соответственно.

Отметим, что хоть продажи автомобилей и являются наиболее ярким примером навязывания дополнительных платных опций, но сама практика встречается и в других сферах. Например, в банковской и страховой, когда вам настойчиво предлагают заведомо вам не нужные типы страховок и вариантов сбережения средств.

В нижней палате российского парламента полагают, что повышение штрафов позволит избавить потребителей от недобросовестных продавцов и поставщиков товаров и услуг. Здесь главное не стесняться и жаловаться в контролирующие органы.