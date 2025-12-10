Первые лифты с такой технологией начнут производиться в январе наступающего года.

Всем своим технологическим развитием человечество обязано лени, желанию сэкономить и максимально загрузить имеющиеся активы. Вот и представленная Серпуховским лифтостроительным заводом (СЛЗ) технология рекуперации энергии при движении лифта не стала исключением. Как сообщила пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области, первые лифты с данной системой начнут выпускаться уже в январе надвигающегося года.

Работа системы рекуперации основана на «сборе» избыточной образующейся при работе лифта энергии, обычно рассеивающейся в виде тепла, и подзарядке ею суперконденсаторов, из которых она затем возвращается в питающую лифт сеть. Разработчики системы утверждают, что применение рекуперации позволит экономить до 35% питающей лифт электроэнергии. Помимо сугубо экономического фактора также снижается тепловыделение оборудования и повышается устойчивость лифтового комплекса в целом.

Означает ли это, что на такие лифты требуется установка специального двунаправленного электросчётчика, учитывающего как потреблённую из сети, так и выданную обратно в сеть энергию, не уточняется, но что-то нам подсказывает, что да — требуется.

Что до системы рекуперации в целом, то технология не нова: она широко применяется, например, в электромобилестроении, где задействуется при рекуперативном торможении с помощью двигателей, слегка подзаряжая аккумуляторные батареи и экономя ресурс классических тормозных колодок.