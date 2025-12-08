Сайт Конференция
События в мире Михаил Андреев
Ивановская область возглавила рейтинг регионов России по инвестированию в лёгкую промышленность
На регион приходится без малого 1/5 всех инвестиционных проектов в отрасли.

Традиционно принято считать, что экономическое развитие государства определяется тяжёлой промышленностью и машиностроением. Безусловно, так оно и есть, но списывать со счетов лёгкую промышленность тоже не стоит, тем более что она постепенно занимает всё более весомую долю в общем «командном зачёте» российского народного хозяйства.

Так, издание «Коммерсант» сообщило о том, что регионом-лидером по числу инвестиционных проектов в лёгкой промышленности является Ивановская область, на которую приходится 18,2% всех российских инвестпроектов в отрасли. Удивительного в этом ничего нет: Ивановская область десятилетиями является центром российской лёгкой промышленности.

На втором месте, как ни странно, разместились Москва и Подмосковье, занявшие суммарно 13,6% инвестпроектов в лёгкой промышленности, а на третьем — Санкт-Петербург и Ленинградская область с 12,1%. Долю в 10,3% удерживает Нижегородская область, ну а пятёрку лидеров замкнул Краснодарский край с 9,1%.

Инвестиции при этом направляются как на создание полностью новых производств, так и на модернизацию уже имеющихся. В основном в сегменте лёгкой промышленности среди инвесторов популярностью пользуются проекты в производстве одежды, текстильных изделий и нетканых материалов. Что, в общем-то, вполне естественно: одежда и постельное бельё людям будут нужны всегда, и соответствующее производство, как следствие, тоже будет актуально всегда.

#россия #экономика #промышленность
