События в мире Михаил Андреев
В Сети появились шпионские фото обновлённого УАЗ «Патриот» с LED-фарами и турбодизелем
Долгое время отсутствие дизельного двигателя на рамном внедорожнике воспринималось одним большим недостатком данной модели.

Хоть УАЗ «Патриот» и расценивается в автолюбительской среде больше как инструмент, чем автомобиль, но по факту это единственный российский большой рамный внедорожник, и только благодаря этому факту он уже давно имеет статус культовой машины. Рестайлинг и техническое обновление ему необходимы уже много лет, и вот, похоже, вскоре подтянутая к современным требованиям версия «Патриота» будет представлена широкой общественности.

По крайней мере, в Telegram-канале «Автопоток» уже появились первые шпионские фотографии обновлённого «Патрика». На самих снимках мы можем видеть разве что современную светодиодную (LED) оптику, но, как сообщается, самое интересное скрывается под капотом. Согласно инсайдерским сведениям, обновлённый «Патриот» будет предлагаться в том числе в версии с двухлитровым турбодизельным двигателем, работающим в паре с шестиступенчатой механической трансмиссией. Оба агрегата предоставлены китайской компанией JAC.

Вернётся ли в рестайлинге забытая УАЗом автоматическая трансмиссия, без которой вообще сложно представить современный комфортный автомобиль, пока не сообщается. Как пока неизвестны и цены на обновлённый внедорожник, и мощность, которую будет развивать китайский турбодизель. Из предыдущих публикаций, впрочем, нам известно, что данный двигатель развивает крутящий момент в 320 Нм.

По неподтверждённым данным, официальная премьера нового УАЗ «Патриот» состоится уже на следующей неделе — 11 декабря — в Москве на мероприятии «Продуктовый день Соллерс».

#россия #экономика #автомобили #промышленность #транспорт #уаз #«уаз патриот»
