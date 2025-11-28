Сайт Конференция
События в мире Михаил Андреев
В Тверской области планируют запустить новое производство подшипников для нужд автомобилестроения
Сейчас с производством подшипников в России не всё гладко.

В «лихой» период отечественной истории одними из первых «под нож» были пущены предприятия по производству подшипников. С тех пор данные незаменимые в любой машиностроительной отрасли детали в основном закупались и продолжают закупаться за рубежом. Раньше — на Западе, теперь — в Китае. Но обеспечение технологической безопасности потому так и называется, что не связано с отношениями России с другими государствами: его нужно добиваться просто из принципа.

И вот, как сообщил врио губернатора Тверской области Виталий Королёв в ходе заседания региональной бюджетной комиссии, компании «ТЕК-КОМ» одобрен льготный заём в Фонде развития промышленности Тверской области. Компания намерена открыть новое предприятие по локализации производства подшипников для нужд автомобилестроения.

Из данной публикации, впрочем, неясно, идёт речь о строительстве предприятия по сборке подшипников или же о предприятии полного цикла. Сейчас в России подшипники для автомобилестроительной отрасли именно что собираются из исходного сырья преимущественно китайского происхождения. Что неприемлемо с любой точки зрения.

#россия #экономика #промышленность #импортозамещение
+
Написать комментарий (0)
