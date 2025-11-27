Лидирует Lada, а замыкает список лидеров Mazda.

Как мы все хорошо знаем, главным выгодоприобретателем из действий, предпринятых западными автопроизводителями в отношении российского рынка в 2022 году, стали китайские автопроизводители. В то время, как западные компании потеряли большой рынок, китайские его, наоборот, получили, придя, к тому же, уже на всё готовенькое. Впрочем, по данным агентства «Автостат», пока что данная история актуальна лишь для рынка новых авто: на «вторичке» россияне по-прежнему отдают предпочтение «привычным» автомобильным брендам.

Так, согласно предоставленным «Автостатом» данным, китайских автобрендов нет среди топ-15 российского вторичного рынка по итогам периода с января по октябрь текущего года включительно. Безусловным лидером отечественного рынка автомобилей с пробегом является Lada, занимающая долю в 25,1%, следом за ней идёт японская Toyota с долей в 10%, и с отставанием от неё идут корейские Kia (5,7%) и Hyundai (5,5%), а также японский Nissan (4,4%).

Несмотря на формально безграничную любовь россиян к «немцам», фактически они на текущем историческом этапе болтаются лишь в середине—конце этого списка. Так, автомобили Volkswagen на российской «вторичке» за вышеуказанный период заняли долю в 4,1%, всеми обожаемые BMW — 2,9%, а Mercedes-Benz — 2,5%. Замыкают топ-15 Mitsubishi с 2,4%, Skoda с 2,1% и Mazda с 2%.

Отсутствие китайских автобрендов в этом «топе» можно объяснить как минимум двумя факторами. Во-первых, ёмкость российского вторичного рынка слишком большая, и «китайцы» пока попросту не успели сформировать на нём значительную долю. В перспективе будущих нескольких лет, если, конечно, разорванные по инициативе Запада экономические отношения с Россией не будут восстановлены, картинка изменится, поскольку «китайцы» продолжат вытеснять «европейцев», «корейцев» и «японцев». Во-вторых, эта статистика свидетельствует о том, что, вопреки расхожему мнению, далеко не все стремятся поскорее «избавиться» от нового китайского железного коня, и пользуются им в радость.