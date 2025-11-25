Агрегат уже готовится к погрузке и отправке к месту установки.

Процесс модернизации российских гидроэлектростанций (ГЭС) не останавливается ни на минуту, и сегодня петербургское предприятие «Силовые машины» сообщило об изготовлении и проведении испытаний нового рабочего колеса для гидроагрегата №9 Воткинской ГЭС.

Само рабочее колесо уже готовится к погрузке на транспорт, после чего отправится непосредственно на станцию. Как напомнила пресс-служба предприятия, контракт на поставку рабочих колёс гидроагрегатов для Воткинской ГЭС был подписан между «Силовыми машинами» и компанией «РусГидро» в 2014 году. Первое новое колесо было доставлено на Воткинскую ГЭС в 2017 году, после чего гидроагрегаты модернизировались и возвращались в эксплуатацию ежегодно.

После полного завершения модернизации Воткинской ГЭС суммарная мощность станции возрастёт приблизительно на 13% — с изначальных 1020 МВт до 1150 МВт.

Напомним, что программа комплексной модернизации объектов гидроэнергетики в России действует уже порядка двенадцати лет. Её реализация вызвана необходимостью не только замены отслужившего свой срок оборудования, но и повышения КПД и мощности самих станций в условиях постоянно растущего потребления электроэнергии на фоне идущей в стране новой индустриализации.