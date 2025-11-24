Пока что речь идёт о 20 грузовиках. В декабре планируют собрать ещё 15. Цифры скромнейшие в масштабах рынка.

Поскольку «КАМАЗ» был и остаётся главным производителем грузовой автомобильной техники в России, к нему предъявляются особые требования и на него возлагаются большие надежды. Удаётся ли их воплощать, вопрос продолжает быть открытым, но сегодня пресс-служба «КАМАЗа» сообщила о важном этапе в истории предприятия: серийном выпуске двух десятков инновационных тягачей КАМАЗ-54901 версии Hi-tech с планом по выпуску ещё пятнадцати единиц в следующем месяце.

Как отмечают в Набережных Челнах, данные тягачи предназначены как для внутреннего российского рынка, так и для поставок на экспорт, и полностью соответствуют современным требованиям в вопросе технологичности, комфорта для водителя, экономичности и экологичности.

КАМАЗ-54901 Hi-tech оснащается 13-литровым 560-сильным двигателем, развивающим крутящий момент в 2600 Нм, что критически важно для грузовиков, тянущих за собой битком гружёные полуприцепы и автоцистерны. Базовая версия КАМАЗ-54901, для сравнения, идёт с 483-сильным двигателем.

Что до технологичности, то новые грузовики оснащаются многочисленными электронными ассистентами, адаптивным круиз-контролем, системой стабилизации курсовой устойчивости (ESP/ESC), антиблокировочной системой (ABS), антипробуксовочной системой (ASR) и системами электронного и экстренного торможения. Всё это повышает безопасность грузоперевозок в любую погоду.

Непосредственно кабина оснащена двумя спальными местами, что позволяет при необходимости использовать КАМАЗ-54901 Hi-tech практически в круглосуточном режиме, когда один водитель сменяет другого. Подобный режим работы практикуется при необходимости срочной доставки грузов, когда время, затрачиваемое одним водителем на сон и отдых, это время простоя автомобиля.