Пародийная комедия поступит в прокат следующим летом.

Серия американских пародийных комедий «Очень страшное кино» (Scary Movie — ориг.) успела стать без преувеличения культовой, особенно на постсоветском пространстве, где первые две части были дублированы практически без цензуры и с сохранением оригинальных шуток. Поэтому сегодняшнюю новость о завершении съёмок шестой номерной части данной франшизы можно без преувеличения назвать положительной.

Любопытно, что фильм был снят в очень сжатые по меркам кинопроизводства сроки: менее чем за два месяца — процесс стартовал в начале октября и завершился сегодня. Отметим, что несмотря на фактически шестой порядковый номер, на практике «Очень страшное кино 6» является перезапуском франшизы, и в оригинальном названии этот факт даже удалось обыграть с применением римских цифр — Scary MoVIe.

К работе над картиной в качестве режиссёров, продюсеров и сценаристов после перерыва в 25 лет вернулись братья Уэйанс, а роли главных героинь снова исполнят Анна Фэрис и Реджина Холл.

В американский прокат «Очень страшное кино 6» выйдет следующим летом. С российским прокатом не всё ясно, поскольку на данный момент в подвешенном состоянии находится процесс если не восстановления, то хотя бы нейтрализации российско-американских отношений.