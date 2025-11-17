Сайт Конференция
События в мире Михаил Андреев
В Омске запустили новое производство смазочно-охлаждающих жидкостей для нужд промышленности
А конкретно — металлообрабатывающей промышленности.

Любая промышленность это огромное количество так или иначе трущихся и сверлящих механизмов, и для обеспечения их работоспособности им требуются смазка и охлаждение. Поскольку в России сейчас идёт резкий промышленный рост, то и потребность в смазочных материалах растёт экспоненциально. И вот сегодня «Омский завод масел и смазочно-охлаждающих жидкостей» сообщил о запуске новой производственной площадки.

На ней будут производить многокомпонентные жидкости, используемые в промышленности для смазывания и охлаждения как самого оборудования, так и непосредственно его рабочих частей.

Согласно пресс-релизу предприятия, после выхода на полную проектную мощность оно сможет выпускать для нужд промышленности около полутора тысяч тонн смазочно-охлаждающих жидкостей в год.

