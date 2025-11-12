Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
«Билайн» в следующем году получит 2000 базовых станций сотовой связи российского производства
За их производство отвечает компания «Иртея».

На протяжении десятилетий российские операторы сотовой связи полагались на оборудование иностранного производства. Оно и понятно: альтернатив не было, известные производители находились на вершине технологического развития, да и покупать было проще, чем создавать собственное производство столь сложного телекоммуникационного оборудования.

Всё изменилось в 2022 году, который уже принято воспринимать как точку отсчёта «до» и «после», когда доступ к телеком-оборудованию западного производства был либо перекрыт, либо значительно осложнён. Тогда возникла острая необходимость в импортозамещении базовых станций, и на помощь пришла компания-производитель телеком-оборудования «Иртея». Компания продолжает масштабировать производство, и вот сегодня «Ведомости» сообщили о том, что в следующем году она в рамках выигранного тендера поставит оператору «Билайн» («Вымпелком») 2000 базовых станций.

«Иртея» будет поставлять «Билайну» базовые станции совместно с компанией Yadro — другим российским производителем телекоммуникационного оборудования.

Отметим, что совладельцем «Иртеи» является оператор сотовой связи МТС, для которого компания в текущем году поставила около тысячи базовых станций. Вместе с тем оборудование «Иртеи» используется региональными сотовыми операторами «Мотив» в Свердловской области и «Летай» в Республике Татарстан.

#россия #технологии #техника #промышленность #наука #связь #мобильная связь #сотовая связь
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Как Steam Deck спасает игровую индустрию и возвращает к жизни старые ПК
8
Что изменилось в моей системе после установки M.2 NVMe накопителя
83
Почему я хочу сменить свой игровой ПК целиком, а не делать его поэтапный апгрейд
52
«Turok»: война с динозаврами из прошлого (краткий обзор старой игры)
7
Ретроклокинг: Вся палитра процессоров AMD Socket 754
18
Действительно ли Linux — вторая жизнь для старого ноутбука (часть 2)
78
Ретро-обзор 2.0: видеокарта ATi Radeon HD 3450 512Mb — последние из AGP
85
PlayStation против Steam — как японцы готовятся подмять под себя рынок игровых ПК
2

Сейчас обсуждают

Алескандр Индустриевич
20:49
Хорошо, готовьте пациента в 102-м кабинете. Побрить, подмыть, очко прочистить ёршиком. И выставляйте лот на розыгрыш. Начальная ставка - 1 копейка.
Ретро-обзор 2.0: видеокарта ATi Radeon HD 3450 512Mb — последние из AGP
Разыгрываем очко Бернигана.Присоединяйтесь
20:45
Давайте снова сегодня традиционно разыграем очко Бернигана.Собственно условий сегодня ни каких -кто успел того и тапки.он в 102-м кабинете
Ретро-обзор 2.0: видеокарта ATi Radeon HD 3450 512Mb — последние из AGP
[IRanPast]
20:45
Он всегда был таким
Ретро-обзор 2.0: видеокарта ATi Radeon HD 3450 512Mb — последние из AGP
Алескандр Индустриевич
20:43
Шешан процессор ставил, и в комментах спрашивал совета. Ему кто-то ответил; а ты трусы установил?. Он за чистую монету всё принял. Через пару часов до него стало доходить, что над ним потешаются. Смея...
Ретро-обзор 2.0: видеокарта ATi Radeon HD 3450 512Mb — последние из AGP
Рвем очко бернигану
20:39
Вы зачем так самокритично.все знают что вы у нас лечитесь и даже коррекционную школу не окончили .вас в ПНД передали
Ретро-обзор 2.0: видеокарта ATi Radeon HD 3450 512Mb — последние из AGP
Рвем очко бернигану
20:37
Когда его -да
Ретро-обзор 2.0: видеокарта ATi Radeon HD 3450 512Mb — последние из AGP
Главврач ПНД "Три кукушки", где клизмируют Бернигана и Чимбала
20:37
Привел какой то левый видос ,не понятно кем сляпанный и чет доказывает.Помним твоего клоуна в очках.там тебя не смущала подделка откровенная.ухахахахахаа.Ну и сам ты любил свой кусок кала смазать пожи...
Ретро-обзор 2.0: видеокарта ATi Radeon HD 3450 512Mb — последние из AGP
Bernigan
20:34
Ладно, теперь видно как подделывали тесты, вот откуда и вся разница в сравнениях, обтекай со своим фризящим ни на что не способным калом, который лохам амд вот так впарила проплачивая блогероту
Ретро-обзор 2.0: видеокарта ATi Radeon HD 3450 512Mb — последние из AGP
Алескандр Индустриевич
20:34
А вы секс любите?
Ретро-обзор 2.0: видеокарта ATi Radeon HD 3450 512Mb — последние из AGP
Главврач ПНД "Три кукушки", где клизмируют Бернигана и Чимбала
20:33
Клоун .я буду теперь сравнивать 3050m с десктопом 6600 -сколько чудесных открытий тебя еще ждет.ну ведь десктоп и мобильная равны хахахахахахахахахах.3050-КОНЧ.Просто кусок вонючего кала 3050
Ретро-обзор 2.0: видеокарта ATi Radeon HD 3450 512Mb — последние из AGP
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter