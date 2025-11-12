За их производство отвечает компания «Иртея».

На протяжении десятилетий российские операторы сотовой связи полагались на оборудование иностранного производства. Оно и понятно: альтернатив не было, известные производители находились на вершине технологического развития, да и покупать было проще, чем создавать собственное производство столь сложного телекоммуникационного оборудования.

Всё изменилось в 2022 году, который уже принято воспринимать как точку отсчёта «до» и «после», когда доступ к телеком-оборудованию западного производства был либо перекрыт, либо значительно осложнён. Тогда возникла острая необходимость в импортозамещении базовых станций, и на помощь пришла компания-производитель телеком-оборудования «Иртея». Компания продолжает масштабировать производство, и вот сегодня «Ведомости» сообщили о том, что в следующем году она в рамках выигранного тендера поставит оператору «Билайн» («Вымпелком») 2000 базовых станций.

«Иртея» будет поставлять «Билайну» базовые станции совместно с компанией Yadro — другим российским производителем телекоммуникационного оборудования.

Отметим, что совладельцем «Иртеи» является оператор сотовой связи МТС, для которого компания в текущем году поставила около тысячи базовых станций. Вместе с тем оборудование «Иртеи» используется региональными сотовыми операторами «Мотив» в Свердловской области и «Летай» в Республике Татарстан.