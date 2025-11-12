Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Россия и Казахстан подписали Декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве и союзничестве
Экономическое и политическое взаимодействие государств продолжает расширяться.

Государственные визиты глав государств в другие страны всегда имеют под собой гораздо больший смысл, чем просто повидаться со своими коллегами. Вот и двухдневный государственный визит президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева в Москву завершился подписанием с президентом России Владимиром Путиным важного документа — Декларации о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве и союзничестве между Казахстаном и Россией.

Документ подразумевает наращивание взаимодействия Москвы и Астаны в широком спектре вопросов: от сотрудничества в сфере энергетики до защиты общих государственных интересов. Отдельно главы государств затронули тему работы в формате Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), а также развития сотрудничества в обеспечении двусторонней и региональной биологической и информационной безопасности.

Как отметили Путин и Токаев, стороны также условились продолжать работать в деле построения многополюсного миропорядка, в котором во главе угла стоит международное право. Кроме того, Москва и Астана будут способствовать «либерализации» торгово-экономических отношений как друг между другом, так и между остальными членами Евразийского экономического союза.

#россия #политика #экономика #казахстан
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Как Steam Deck спасает игровую индустрию и возвращает к жизни старые ПК
8
Что изменилось в моей системе после установки M.2 NVMe накопителя
83
Почему я хочу сменить свой игровой ПК целиком, а не делать его поэтапный апгрейд
52
«Turok»: война с динозаврами из прошлого (краткий обзор старой игры)
7
Ретроклокинг: Вся палитра процессоров AMD Socket 754
18
Действительно ли Linux — вторая жизнь для старого ноутбука (часть 2)
78
Ретро-обзор 2.0: видеокарта ATi Radeon HD 3450 512Mb — последние из AGP
85
PlayStation против Steam — как японцы готовятся подмять под себя рынок игровых ПК
2

Сейчас обсуждают

Алескандр Индустриевич
20:49
Хорошо, готовьте пациента в 102-м кабинете. Побрить, подмыть, очко прочистить ёршиком. И выставляйте лот на розыгрыш. Начальная ставка - 1 копейка.
Ретро-обзор 2.0: видеокарта ATi Radeon HD 3450 512Mb — последние из AGP
Разыгрываем очко Бернигана.Присоединяйтесь
20:45
Давайте снова сегодня традиционно разыграем очко Бернигана.Собственно условий сегодня ни каких -кто успел того и тапки.он в 102-м кабинете
Ретро-обзор 2.0: видеокарта ATi Radeon HD 3450 512Mb — последние из AGP
[IRanPast]
20:45
Он всегда был таким
Ретро-обзор 2.0: видеокарта ATi Radeon HD 3450 512Mb — последние из AGP
Алескандр Индустриевич
20:43
Шешан процессор ставил, и в комментах спрашивал совета. Ему кто-то ответил; а ты трусы установил?. Он за чистую монету всё принял. Через пару часов до него стало доходить, что над ним потешаются. Смея...
Ретро-обзор 2.0: видеокарта ATi Radeon HD 3450 512Mb — последние из AGP
Рвем очко бернигану
20:39
Вы зачем так самокритично.все знают что вы у нас лечитесь и даже коррекционную школу не окончили .вас в ПНД передали
Ретро-обзор 2.0: видеокарта ATi Radeon HD 3450 512Mb — последние из AGP
Рвем очко бернигану
20:37
Когда его -да
Ретро-обзор 2.0: видеокарта ATi Radeon HD 3450 512Mb — последние из AGP
Главврач ПНД "Три кукушки", где клизмируют Бернигана и Чимбала
20:37
Привел какой то левый видос ,не понятно кем сляпанный и чет доказывает.Помним твоего клоуна в очках.там тебя не смущала подделка откровенная.ухахахахахаа.Ну и сам ты любил свой кусок кала смазать пожи...
Ретро-обзор 2.0: видеокарта ATi Radeon HD 3450 512Mb — последние из AGP
Bernigan
20:34
Ладно, теперь видно как подделывали тесты, вот откуда и вся разница в сравнениях, обтекай со своим фризящим ни на что не способным калом, который лохам амд вот так впарила проплачивая блогероту
Ретро-обзор 2.0: видеокарта ATi Radeon HD 3450 512Mb — последние из AGP
Алескандр Индустриевич
20:34
А вы секс любите?
Ретро-обзор 2.0: видеокарта ATi Radeon HD 3450 512Mb — последние из AGP
Главврач ПНД "Три кукушки", где клизмируют Бернигана и Чимбала
20:33
Клоун .я буду теперь сравнивать 3050m с десктопом 6600 -сколько чудесных открытий тебя еще ждет.ну ведь десктоп и мобильная равны хахахахахахахахахах.3050-КОНЧ.Просто кусок вонючего кала 3050
Ретро-обзор 2.0: видеокарта ATi Radeon HD 3450 512Mb — последние из AGP
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter