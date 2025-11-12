Экономическое и политическое взаимодействие государств продолжает расширяться.

Государственные визиты глав государств в другие страны всегда имеют под собой гораздо больший смысл, чем просто повидаться со своими коллегами. Вот и двухдневный государственный визит президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева в Москву завершился подписанием с президентом России Владимиром Путиным важного документа — Декларации о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве и союзничестве между Казахстаном и Россией.

Документ подразумевает наращивание взаимодействия Москвы и Астаны в широком спектре вопросов: от сотрудничества в сфере энергетики до защиты общих государственных интересов. Отдельно главы государств затронули тему работы в формате Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), а также развития сотрудничества в обеспечении двусторонней и региональной биологической и информационной безопасности.

Как отметили Путин и Токаев, стороны также условились продолжать работать в деле построения многополюсного миропорядка, в котором во главе угла стоит международное право. Кроме того, Москва и Астана будут способствовать «либерализации» торгово-экономических отношений как друг между другом, так и между остальными членами Евразийского экономического союза.