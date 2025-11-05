Учитывая реальные масштабы строительства в столице, план достаточно скромный.

Москва продолжает поддерживать свой негласный статус города-стройки, в котором постоянно возводятся новые элементы автодорожной инфраструктуры. Естественно, воспринимать этот статус следует исключительно позитивно, ведь каждый новый объект в той или иной степени улучшает транспортную доступность районов города. И вот сегодня заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики Владимир Ефимов сообщил о том, что, согласно плану, в ближайшие три года в столице появятся 47 новых объектов дорожной инфраструктуры.

В их число входят мосты, тоннели, эстакады, путепроводы и другие объекты. План, учитывая, что речь идёт о трёх годах, может показаться достаточно скромным. В частности, по словам того же Ефимова, только в прошлом году в Москве было введено в эксплуатацию 25 мостов, тоннелей и иных объектов дорожной инфраструктуры. Получается, что темпы строительства сократятся примерно на треть. С другой стороны, следует понимать, что и потребности в новых дорожных объектах в городе сокращаются по мере введения их в эксплуатацию.

Как справедливо отметил заммэра столицы, строительство новых мостов, эстакад и иных сооружений позволит улучшить внутригородскую транспортную связность и сформировать «новые точки притяжения» в различных районах. Чтобы, в свою очередь, обеспечить равномерное развитие города, а не привычное «от центра к окраинам».