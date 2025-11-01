Сайт Конференция
События в мире Михаил Андреев
В Москве предложили разрешить такси кратковременно останавливаться под запрещающими знаками
Потому что зачастую остановиться просто негде, и вся надежда только на светофор.

Каждый, кому приходится ездить на автомобиле по территории Москвы, знает, что по совокупности исторических и географических, а затем и экономических причин организация движения в городе, мягко говоря, оставляет желать лучшего. Чтобы разгрузить городские транспортные артерии, практически везде, кроме выделенных парковочных зон, в черте Москвы в своё время была запрещена даже не просто стоянка, а вообще остановка транспортных средств.

И если с эстетической и транспортной точек зрения это решение позитивное, поскольку в столице больше нет оскверняющих взор и мешающих движению как попало брошенных вдоль дороги автомобилей, то вот с практической точки зрения это нередко вызывает проблемы. И у метро не остановиться, чтобы родственника посадить/высадить, и такси в удобную точку не вызвать.

Поэтому, как сообщило издание «Коммерсант», глава союза пользователей цифровых платформ «Цифровой мир» Валерий Корнеев предложил московской мэрии в лице вице-мэра по вопросам инфраструктуры Максима Ликсутова провести в столице эксперимент. Заключается он в том, чтобы сделать для вездесущих знаков «Остановка запрещена» кратковременные исключения для такси и автомобилей, внесённых в реестр инвалидных транспортных средств.

Автор инициативы уточняет, что реализация этой задумки позволила бы повысить удобство такси как с точки зрения пассажира, так и с точки зрения водителя. Реализовать эту задачу, полагает Корнеев, можно тремя способами: заменой знаков «Остановка запрещена» на знаки «Стоянка запрещена» (допускает остановку продолжительностью не более 5 минут), дополнением существующих знаков «Остановка запрещена» табличками с исключениями для такси и инвалидных транспортных средств, ну и, наконец, перенастройкой камер фиксации нарушений. Последний вариант предполагает, что камеры не будут штрафовать такси за остановку продолжительностью не более 2 минут под запрещающим знаком.

Городские власти проводить этот эксперимент отказываются, причём обосновывают этот отказ вполне логично. Во-первых, в городе очень интенсивное и плотное движение, а внесение исключений в запрет на остановку может привести к образованию заторов. Во-вторых, замена знаков и перенастройка камер фиксации нарушений требует времени и средств. Наконец, отмечают в Дептрансе Москвы, за прошедшие годы в столице сформировался определённый баланс, и внесение изменений в организацию движения может его расшатать.

#россия #экономика #транспорт #москва
