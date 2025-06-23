Впервые данное оружие было применено в конце прошлого года.

В России разворачивается серийное производство баллистических ракет средней дальности (БРСД) «Орешник». Об этом сегодня заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с выпускниками-отличниками высших военных учебных заведений. По словам главы государства, данная система хорошо себя показала в реальных боевых условиях. Какие темпы производства «Орешников» сейчас обеспечивает отечественный оборонно-промышленный комплекс, естественно, осталось тайной.

Определённый запас данных средств поражения был сформирован ещё до старта серийного производства, но теперь процесс пойдёт быстрее. Отметим, что помимо территории России БРСД «Орешник» также будет размещаться на территории Беларуси. Соответствующая договорённость между главами государств была достигнута ещё в конце прошлого года.

Напомним, что БРСД «Орешник» оснащается гиперзвуковыми боевыми блоками как в неядерном, так и в ядерном исполнении. Данное оружие будет состоять на вооружении ракетных войск стратегического назначения (РВСН).

«Орешник» стал первой в истории баллистической ракетой средней дальности, применённой в реальных боевых условиях: в конце ноября прошлого года данным оружием в неядерном исполнении был нанесён удар по предприятию «Южмаш» в городе Днепропетровск (Днепр) на Украине.