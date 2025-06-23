Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Полноразмерный кроссовер «Москвич 8» может поступить в продажу в августе
На такой машине уже можно отправиться всей семьёй в дальнее путешествие.

Когда на прошлой неделе «АвтоВАЗ» официально презентовал свой новый кроссовер Lada Azimut, в качестве обоснования причины избрания для новинки такого названия производитель озвучил его пригодность для семейных путешествий. С самого начала стало непонятно, каким образом автомобиль длиной 4,4 метра и не самой большой в классе колёсной базой подходит для семейных путешествий, поскольку четырём взрослым людям с комфортом в него уместиться будет крайне затруднительно.

И вот, похоже, свой ответ решил дать «Москвич» с его полноразмерным кроссовером «Москвич 8». Сегодня Telegram-канал «Автопоток» со ссылкой на «сбытовую сеть марки» сообщил о том, что новая модель появится в продаже уже в августе этого года.

Напомним, что «Москвич 8» создан на базе китайского автомобиля JAC Sehol X8 Plus, а, значит, полностью соответствует его техническим характеристикам. Длина «Москвича 8» превышает 4,8 метра с колёсной базой в 2,83 метра, а ширина составляет 1,87 метра. Высота кроссовера — почти 1,76 метра, масса 1 660 кг, а дорожный просвет составляет 19 см. Автомобиль позиционируется как семиместный, то есть, у него присутствует третий ряд сидений, который можно разложить, пожертвовав объёмом багажного пространства.

Под капотом у автомобиля установлен полуторалитровый турбодвигатель мощностью 184 л. с., что для автомобиля такого размера и массы весьма немного, а в паре с ним работает роботизированная семиступенчатая трансмиссия. Привод только передний. Предполагается, что стартовый ценник за машину в базовой версии составит 3 миллиона рублей, при том, что оригинальный JAC Sehol X8 Plus стоит несравнимо дешевле, в чём можно убедиться, полазив по сайтам объявлений.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#россия #экономика #автомобили #промышленность #автомобилестроение #«москвич» #«москвич 8»
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

8 профессий, которые неожиданно стали высокооплачиваемыми в 2025 году
5
PlayStation 6 может не выходить - у Xbox появился новый план по захвату игрового рынка
12
Детальный разбор и сравнение производительности RTX 5060 Ti 8ГБ и 16ГБ
88
8 потерявших актуальность процессоров для игровых ПК, которые стало не выгодно покупать в 2025 году
15
Итоги гоночного уик-энда 21-22 июня
+
Размышления о развитии видеокарт, игровой индустрии и не только
20
Устройство и логика работы автоматов с игрушками
3
Тестирую новую версию формата распространения софта для Linux под названием Installer-SH v2.4
13
Субъективное мнение о фильмах "Ущелье", "Питер Пен: Кошмар в Нетландии" и "Грешники"
+
J-36 — новейший секретный истребитель НОАК 6-го поколения или технологическая мистификация
+

Сейчас обсуждают

corsi
16:49
Надо же впаривать говно рекламу, что бы на дошик себе накопить..
8 потерявших актуальность процессоров для игровых ПК, которые стало не выгодно покупать в 2025 году
Ragnar83
16:48
Но они будут слабее 5080 в играх 😂
AMD готовит к выпуску новое поколение видеокарт с HDMI 2.2 и пропускной способностью до 80 Гбит/с
corsi
16:41
А ну нахер убрали свои свинные копытца от нашего газа. Независимость должна быть полной.
Украина в июне закупила 347,6 млн кубометров газа из Венгрии, Словакии и Польши
corsi
16:39
А на заводе думаете че, смузи с лавандовым рафом пьют и ничего не делают? Тоже мне внезапное открытие, что курьер - это физический труд.
Минусы работы курьером "200 тысяч рублей": от сложных условий труда до высокой текучки кадров
Владимир Жабняк
16:30
Очередной свидетель секты писи 4.0?
Подсчитываем минимальную цену игрового ПК, способного справиться с новыми играми в 2025 году
Владимир Жабняк
16:30
Ну там и 8400ф тоже недалеко. Но реальная бомж-топ сборка это самое оно. АМ5 все же подороже будет и б/у их не так много.
Подсчитываем минимальную цену игрового ПК, способного справиться с новыми играми в 2025 году
Сергей Анатолич
16:26
Во аферисты, живут в долг да ещё что то у кредиторов умудряются покупать.
Украина в июне закупила 347,6 млн кубометров газа из Венгрии, Словакии и Польши
Biggus Dickus
16:21
А когда про трусы начнут на оверах статьи писать?
10 мужских кроссовок с высокой подошвой и хорошей вентиляцией на лето 2025 года
Eisbrecher
16:21
>>Была бы здесь какая нибудь 1080 Ti, никто бы не запрашивал 2К разрешение для нее... Отчего же? Хуанг вообще говорил, что это карта для 4К. Я задал всего один вопрос: "почему вы говорите, что ФХД - ...
Детальный разбор и сравнение производительности RTX 5060 Ti 8ГБ и 16ГБ
typym6ek
16:21
Понял, спасибо.
8 потерявших актуальность процессоров для игровых ПК, которые стало не выгодно покупать в 2025 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем