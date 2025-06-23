На такой машине уже можно отправиться всей семьёй в дальнее путешествие.

Когда на прошлой неделе «АвтоВАЗ» официально презентовал свой новый кроссовер Lada Azimut, в качестве обоснования причины избрания для новинки такого названия производитель озвучил его пригодность для семейных путешествий. С самого начала стало непонятно, каким образом автомобиль длиной 4,4 метра и не самой большой в классе колёсной базой подходит для семейных путешествий, поскольку четырём взрослым людям с комфортом в него уместиться будет крайне затруднительно.

И вот, похоже, свой ответ решил дать «Москвич» с его полноразмерным кроссовером «Москвич 8». Сегодня Telegram-канал «Автопоток» со ссылкой на «сбытовую сеть марки» сообщил о том, что новая модель появится в продаже уже в августе этого года.

Напомним, что «Москвич 8» создан на базе китайского автомобиля JAC Sehol X8 Plus, а, значит, полностью соответствует его техническим характеристикам. Длина «Москвича 8» превышает 4,8 метра с колёсной базой в 2,83 метра, а ширина составляет 1,87 метра. Высота кроссовера — почти 1,76 метра, масса 1 660 кг, а дорожный просвет составляет 19 см. Автомобиль позиционируется как семиместный, то есть, у него присутствует третий ряд сидений, который можно разложить, пожертвовав объёмом багажного пространства.

Под капотом у автомобиля установлен полуторалитровый турбодвигатель мощностью 184 л. с., что для автомобиля такого размера и массы весьма немного, а в паре с ним работает роботизированная семиступенчатая трансмиссия. Привод только передний. Предполагается, что стартовый ценник за машину в базовой версии составит 3 миллиона рублей, при том, что оригинальный JAC Sehol X8 Plus стоит несравнимо дешевле, в чём можно убедиться, полазив по сайтам объявлений.