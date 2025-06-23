И это по самым скромным подсчётам.

Оборонно-промышленный комплекс (ОПК) в России сейчас чувствует себя, пожалуй, лучше всех остальных отраслей промышленности. Объяснять причины такого положения дел, пожалуй, не нужно, поскольку они очевидны. Но важно не столько то, какие заявления делают представители этого самого ОПК, сколько реальное производство. И его рост отмечают в том числе и западные информационные издания, включая тематические.

Так, издание Military Watch Magazine (MWM) сообщило, что производство Т-90М «Прорыв» — самого современного из числа серийных основных боевых танков в России — в период с 2020—2021 года по конец 2024 года было утроено. Если в 2020—2021 годах в стране производилось порядка 90—110 танков Т-90М «Прорыв», то к концу 2024 года их производство увеличилось до 280—300 единиц.

Столь значительный рост производства издание связывает с общим увеличением численности российских вооружённых сил, которые необходимо комплектовать соответствующей техникой, нарастанием напряжённости с Североатлантическим альянсом, а также с неизбежными требующими восполнения потерями в рамках идущих сейчас боевых действий.

Как отмечает издание со ссылкой на анализ организации Conflict Intelligence Team, рост темпов производства Т-90М превосходит первоначальные оценки её экспертов. Согласно новым оценкам, если тенденция сохранится, то к 2028 году в РФ могут масштабировать производство данных танков до тысячи единиц ежегодно.

Что до Т-14 «Армата» как наиболее современного российского танка, то его активное внедрение в войска, по крайней мере, на данном историческом этапе, отложено. Как отмечал неоднократно глава «Ростеха» Сергей Чемезов, Т-14 получился очень дорогим, и за те же деньги армии гораздо проще и практичнее закупить больше танков Т-90М, которые несильно уступают «Армате» в современности и техническом оснащении.