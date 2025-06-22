Решение, учитывая техническое оснащение новой Lada Azimut, напрашивается.

Простой функцией круиз-контроля, призванной поддерживать установленную скорость без нажимания водителем на педаль акселератора, что особенно полезно при долгих поездках по трассе, сегодня уже никого не удивить. Чего не сказать об адаптивном круиз-контроле, который не только поддерживает скорость, но и регулирует её в зависимости от появляющихся перед автомобилем препятствий и установленной водителем соблюдаемой дистанции.

Похоже, добавить нотки роскоши решили и в «АвтоВАЗе». Как сообщает издание «Лада.Онлайн» со ссылкой на пресс-службу тольяттингского автогиганта, адаптивный круиз-контроль на предприятии считают «перспективной опцией», которая вполне может появиться на российских автомобилях в будущем.

Следует отметить, что данное решение, учитывая уровень технического оснащения нового кроссовера Lada Azimut, напрашивается. К камерам кругового обзора, идущим в старшей комплектации кроссовера, можно добавить передние радары и лидары (боковые, учитывая наличие функции контроля слепых зон, уже имеются), которые будут оценивать дорожную обстановку и управлять адаптивным круиз-контролем.

Кроме того, столь богатое техническое оснащение теоретически может позволить реализовать функцию удержания в полосе или даже некоего подобия автопилота. В современных автомобилях это всё давно уже не редкость. Вопрос, опять же, в итоговой цене такого автомобиля от «АвтоВАЗа». Lada Azimut, напомним, была представлена на этой неделе в рамках ПМЭФ-2025. Серийное производство старшей и самой дорогой машины в модельном ряду Lada планируют начать в первой половине следующего года. В салоны автомобиль поступит ближе к середине лета того же года, то есть, ещё через год с лишним.

Отметим, что функция адаптивного круиз-контроля начала появляться на зарубежных автомобилях больше двадцати пяти лет назад. Поначалу она была уделом автомобилей премиального сегмента, затем, как оно всегда бывает, «премиальные» функции стали спускаться в более доступные сегменты, и сегодня адаптивный круиз-контроль можно встретить в старших комплектациях автомобилей бюджетного класса или же в целом в автомобилях среднего класса.