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Редакция
События в мире Михаил Андреев
«КАМАЗ» построит в Саратове завод по производству раздаточных коробок
Масштабы растут, нужны новые предприятия, производящие комплектующие.

Современные автомобили состоят из сотен различных деталей, узлов и агрегатов, поэтому автомобилестроение как отрасль машиностроения неизбежно «тянет» за собой и многочисленные сопутствующие отрасли. В частности, в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025) стало известно что «КАМАЗ» построит в Саратове новый завод по производству раздаточных коробок для грузовых автомобилей.

Соответствующее соглашение было подписано между руководством Саратовской области и ПАО «КАМАЗ». Предприятие будет размещено в Столыпинском индустриальном парке и создаст в регионе порядка трёхсот рабочих мест, а инвестиции в производство превысят 20 миллиардов рублей.

Когда предприятие будет построено и сдано в промышленную эксплуатацию, впрочем, пока не уточняется.

Отметим, что на сегодняшний день «КАМАЗ» является одним из немногих производителей крупно- и среднетоннажной грузовой и специальной автомобильной техники в России. После ухода привычных западных производителей на российском рынке грузовых автомобилей остались, по сути, только «камовцы», белорусы с их «МАЗом» и ряд китайских производителей. Поэтому от «КАМАЗа» ожидается рост масштабов производства, чем и продиктована потребность в создании нового предприятия по производству такого немаловажного агрегата, как раздаточная коробка.

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#россия #экономика #промышленность #автомобилестроение #«камаз»
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