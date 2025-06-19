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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В России построят первый завод полного цикла производства и переработки литий-ионных аккумуляторов
Расположить предприятие решили в особой экономической зоне «Новоорловская» в Санкт-Петербурге.

Поскольку в России сейчас активно реализуется задача по электрификации всего наземного общественного транспорта, то спрос на аккумуляторные батареи для оного растёт по экспоненте, а имеющихся производственных мощностей для покрытия спроса становится недостаточно.

Выход только один: создавать новые производственные мощности, и сегодня в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025) стало известно, что в особой экономической зоне «Новоорловская» в Санкт-Петербурге будет построено первое в России предприятие полного цикла по производству и переработке литий-ионных аккумуляторов

За реализацию данного проекта отвечает компания «Квантрум», объём инвестиций в создание предприятия составит 6,5 миллиардов рублей, а соответствующее соглашение с правительством Санкт-Петербурга уже подписано.

Согласно плану, производственная мощность завода составит 50 мегаватт-часов новых аккумуляторов в год. При этом предприятие также сможет перерабатывать до десяти тысяч тонн старых аккумуляторов в год. Строительство и сдача предприятия в эксплуатацию должны состояться в срок до 2029 года.

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#россия #экономика #промышленность #аккумуляторы
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