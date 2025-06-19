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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Ракета-носитель «Ангара-А5» стартовала с космодрома Плесецк со спутниками в интересах МО РФ
Это юбилейный, десятый пуск ракеты семейства «Ангара».

Семейство модульных ракет-носителей «Ангара», которые в перспективе должны заменить собой привычные «Союзы» и «Протоны», потихоньку продолжает нарабатывать статистику успешных пусков. Сегодня утром с военного и испытательного космодрома Плесецк стартовала тяжёлая ракета-носитель «Ангара-А5» со спутниками в интересах Минобороны России.

Вскоре после пуска космические аппараты были выведены на заданную орбиту и взяты на управление наземными средствами Космических войск ВКС России.

Какие конкретно спутники были доставлены с помощью «Ангары-А5», не уточняется. Известно лишь, что в 2022 году было принято решение о расширении отечественной группировки спутников военного назначения, и с тех пор соответствующие запуски стали регулярными.

Что конкретно до сегодняшнего пуска, то он не обычный, а юбилейный: это был десятый пуск ракеты-носителя семейства «Ангара». На данный момент это семейство состоит из двух ракет-носителей: лёгкой «Ангара-1.2» и тяжёлой «Ангара-А5».

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#россия #технологии #экономика #космос
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