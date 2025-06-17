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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Мантуров невысоко оценил шансы Renault на возвращение в Россию
Компания, считает вице-премьер, делает всё, чтобы этот сценарий не был реализован.

Французский автомобильный бренд Renault, на протяжении многих лет официально работавший в России, рынок которой стал для него одним из основных, покинул насиженное место в 2022 году вместе со всеми остальными французскими, немецкими, японскими, корейскими и американскими автопроизводителями.

Хотя теоретически Renault имеет возможность вернуться, но вероятность этого постоянно снижается. Как отметил сегодня первый вице-премьер России Денис Мантуров, ранее занимавший должность главы Минпромторга, Renault делает всё, чтобы утратить возможность «реализовать опцион» на выкуп своих активов в РФ.

Вместе с тем, добавил Мантуров, французский автопроизводитель осуществляет недружественные действия — в частности, поставляет технику вооружённым силам Украины, и эти факты будут учитываться российским руководством.

На самом деле, необходимо понимать одну очень простую вещь, которую в 2022 году упустили в Renault. Данный автобренд специализировался в России на производстве крайне бюджетных автомобилей, и сейчас эта ниша занята многочисленными китайскими автопроизводителями, которые с российского рынка так просто уже не уйдут.

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#россия #политика #экономика #автомобили #renault
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