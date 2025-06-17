Не просто так два государства формально являются союзниками.

Несмотря на то, что участок Курской области, на котором с августа прошлого года и до конца апреля текущего года продолжались боевые действия, был небольшим, но сражения велись много месяцев, были интенсивными, и в их ходе населённые пункты и инфраструктура получили большие повреждения.

Восстановление повреждённых районов Курской области потребует значительного количества ресурсов, и сегодня секретарь Совета Безопасности России Сергей Шойгу, находящийся с визитом в Корейской Народно-Демократической Республике (КНДР), сообщил о том, что Пхеньян окажет Москве в данном деле посильную поддержку. По словам Шойгу, КНДР направит в Курскую область пять тысяч военных строителей для восстановления повреждённых в результате боевых действий районов.

Кроме того, добавил секретарь российского Совбеза, в Россию из КНДР отправится тысяча военных сапёров, которые помогут в разминировании региона.

Отметим, что между Россией и Северной Корей заключён Договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве, включающем в том числе положение о военной помощи друг другу в случае необходимости. Если добавить сюда тот факт, что северокорейские военнослужащие официально принимали участие в освобождении Курской области, то, как видим, Пхеньян свои обязательства по данному союзническому договору выполняет в полном объёме.