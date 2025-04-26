Тяжёлый этап конфликта, продолжавшийся с августа 2024 года, подошёл к концу.

Начальник Генерального Штаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от вооружённых сил Украины. Соответствующей информацией с журналистами поделился сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В эти минуты глава заслушивает доклад Герасимова о ходе боевых действий.

Вторжение вооружённых сил Украины в Курскую область началось в августе 2024 года и было сосредоточено преимущественно в Суджанском районе региона, включая сам районный центр.

Боевые действия на этом участке зоны конфликта были тяжёлыми: как отмечали эксперты, по численности ВСУ эта операция превзошла контрнаступление украинских войск летом—осенью 2023 года. Зона вклинения ВСУ в Курскую область сужалась российскими войсками поэтапно, а в марте текущего года линия боевого соприкосновения на данном участке пришла в движение в направлении Сумской области Украины. И вот сегодня процесс вытеснения ВСУ из региона полностью завершился.