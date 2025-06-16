Реализовывать задачу будет Фонд развития промышленности. Ему, собственно, и выделили средства.

Текущая геополитическая реальность, в которой обнаружила себя Россия, требует не просто развития и восстановления промышленности, а её восстановления ударными темпами. За реализацию данной задачи в стране отвечает Фонд развития промышленности, и сегодня Правительство РФ утвердило решение о выделении Фонду в этом году дополнительных 20 миллиардов рублей из резервного фонда кабмина. Соответствующее распоряжение было подписано председателем Правительства России Михаилом Мишустиным.

Целью этого решения является создание новых, а также расширение и модернизация имеющихся предприятий, занимающихся импортозамещением промышленной продукции. Преимущественно речь идёт о машиностроении и металлообработке, а также о химической, медицинской и биофармацевтической отраслях. Всего, по плану, получить финансирование за счёт выделенных дополнительно 20 миллиардов рублей могут пятьдесят проектов в индустриальном секторе.

Необходимо понимать, что любая промышленность автоматически тянет за собой многочисленные смежные отрасли. В задачу Фонда развития промышленности же входит предоставление льготных займов предприятиям индустриального сектора.