Механизация сельского хозяйства — ключ ко всему, начиная с XX века.

В своё время в России удалось сохранить сельскохозяйственное машиностроение и на пару с белорусскими производителями обеспечивать хотя бы внутреннюю потребность в соответствующей технике, способствуя тем самым интенсивному развитию сельского хозяйства.

И вот сегодня предприятие «Ростсельмаш» официально сообщило о создании кормоуборочного комбайна модели F 2750, отличительной особенностью которого является то, что он самый мощный в своём классе из числа комбайнов, произведённых в России. Согласно пресс-релизу «Ростсельмаша», F 2750 позволяет заготавливать до 280 кукурузы в час и до 30 000 тонн зелёной массы в сезон, обеспечивая тем самым кормление сельскохозяйственных животных в количестве до 2 500 голов.

Насколько производство данного комбайна соответствует целям импортозамещения, не уточняется. Известно, что сердце комбайна — его двигатель — это китайский 770-сильный 16,6-литровый Weichai WP17T.

Учитывая темпы развития сельскохозяйственного сектора в России, потребность в зерно- и кормоуборочной технике будет постоянно расти, но на данном этапе не уточняется, сколько героев данного материала «Ростсельмаш» хочет и, что куда важнее, может производить ежегодно.