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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Челябинской области наладили производство комплектующих для нужд станкостроения
Речь идёт о ключевых компонентах, без которых немыслим никакой станок.

Тема станкостроения и его развития в России по своей сути всегда позитивная, тем более когда есть реальный, существенный информационный повод. Сегодня он появился: как сообщил Фонд развития промышленности Челябинской области, в регионе налажен и начат выпуск ключевых комплектующих и инструмента для нужд станкостроительной отрасли.

Речь идёт о производстве станочной и инструментальной оснастки, борштанг, корпусов для установки сменных режущих пластин, и других деталей. Сейчас, отметила пресс-служба Фонда со ссылкой на компанию «РТС», которая и реализовала производство, эту продукцию приходится преимущественно закупать за рубежом, поскольку внутри России выпускается всего около 10 % от необходимого количества комплектующих для нужд станкостроения. В перспективе ближайших трёх лет предприятие намерено в десять раз увеличить масштаб производства.

Отмечено, что продукция «РТС» уже прошла испытания в режиме реальной эксплуатации на Челябинском кузнечнопрессовом заводе, в ходе которых получила положительные отзывы и заключение, подтверждающее полное соответствие комплектующих современным технологиям.

Необходимо понимать, что станкостроение это основа основ любого машиностроения и, как следствие, одно из первичных звеньев любой индустриальной экономики. Если Россия всерьёз намерена возвратить себе этот статус, то собственное станкостроение без единого импортного элемента должно стать первым крупным шагом в данном ответственном деле.

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#россия #экономика #промышленность #станкостроение
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