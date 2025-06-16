На фото засветились колесо и прикрытый чехлом кузов.

Так уж сложилось, что Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) стал не только площадкой для обмена экспертными мнениями об экономике и всём, что с ней связано, но и площадкой для премьеры новых автомобилей от «АвтоВАЗа». ПМЭФ-2025 лишь подтвердит эту традицию, поскольку именно в его рамках тольяттинский автогигант представит свой новый и первый с момента возобновления самостоятельной (а не в составе альянса Renault-Nissan-Mitsubishi) деятельности кроссовер.

Непосредственно ПМЭФ-2025 стартует 18 июня и продлится до 21 июня, но новую модель автомобиля от «АвтоВАЗа» на него уже привезли, и в Сети уже начали появляться первые фотографии. Пока что похвастать особо нечем, поскольку организаторы мероприятия накрыли машину чехлом, а ушлые журналисты успели зафиксировать лишь колесо и слегка приоткрытую нижнюю часть автомобиля.

В целом из кадров легко понять, что машина, как и было обещано, относится к типу компактных кроссоверов класса B. Напомним, что с видом нового кроссовера сзади-сбоку (вторая картинка в данном материале) мы уже знакомы — производитель показывал его прототип президенту России — но на данный момент неизвестно, полностью ли серийная модель будет соответствовать прототипу.

Стоит отметить, что «АвтоВАЗу» уже давно поступают запросы на создание машины в кузове кроссовера, поскольку именно такие автомобили пользуются в России наибольшей популярностью, но до реализации план дошёл только сейчас. И то, лишь в рамках презентации в ходе ПМЭФ-2025 с нами поделятся первыми подробностями. Сколько автомобилей этой модели хочет и, главное, может производить «АвтоВАЗ», сколько он будет стоить и каковы его хотя бы базовые технические характеристики — всё это информация, с публикацией которой производителю следует поторопиться.