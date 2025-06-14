Ещё немного, и станция в плане генерирующего оборудования будет полностью современной.

Рост потребления электроэнергии в России, связанный не только с проводимой в стране новой индустриализацией, но и с увеличением количества бытовых приборов, подразумевает и необходимость роста производства этой самой электроэнергии. Добиться этого можно как возведением новых электростанций, так и модернизацией уже существующих.

И вот компания «РусГидро», отвечающая за эксплуатацию всех российских гидроэлектростанций (ГЭС), сообщила о завершении модернизации девятого из десяти имеющихся гидроагрегатов на Воткинской ГЭС. Процесс занял 329 дней, и в данном случае специалисты смогли выполнить работу с небольшим опережением срока: модернизация предыдущих гидроагрегатов занимала 350 дней.

Как напомнила «РусГидро», модернизация Воткинской ГЭС началась в 2017 году. Завершится процесс, соответственно, в следующем, 2026 году. Каждый заменённый в ходе модернизации гидроагрегат выдает 115 МВт мощности, тогда как мощность их предшественников составляла 100 МВт. Таким образом, после окончания процесса усовершенствования Воткинской ГЭС её общая установленная мощность возрастёт на 15 %.

Программа комплексной модернизации ГЭС в России действует уже тринадцать лет, и за это время за счёт обновления оборудования общая мощность всех российских гидроэлектростанций возросла в общей сложности на 659,5 МВт.