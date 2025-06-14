Это даже меньше, чем по 100 машин в месяц. Если считать электромобили, поставленные на учёт.

Говорить о популярности электромобилей в России довольно бессмысленно: сами электромобили, вопреки логике, основанной на простоте их конструкции по сравнению с автомобилями с двигателями внутреннего сгорания, стоят гораздо дороже своих традиционных версий, и никакие льготы, бесплатные парковки и более простое и дешёвое обслуживание эту разницу не покрывают.

Добавить сюда также и тот факт, что автокредитование временно недоступно для большинства людей по причине высоких процентных ставок, получается весьма безрадостная для ценителей электротяги картина. Сегодня глава издания «Автостат» Сергей Целиков подлил бензина в костёр рассуждений о распространённости электромобилей в РФ статистикой продаж машин «Москвич 3е».

Согласно опубликованной Целиковым статистике, в России за 2,5 года с момента начала продаж на учёт было поставлено всего 2 587 электромобилей «Москвич 3е». Причём, что любопытно, порядка 95 % покупателей данных электрокаров составляют юридические лица (судя по всему, речь идёт о таксопарках и сервисах каршеринга), то есть, обычные покупатели в сторону «Москвича 3е» даже не смотрят.

Также любопытной выглядит и география продаж «Москвичей 3е»: по статистике руководителя «Автостата», 88% продаж данных электромобилей пришлись на Москву и Подмосковье. Опять же, исходя из вышеуказанной статистики, причина в том, что в Москве очень сильно развиты сервисы такси и каршеринга, а также относительно распространены зарядные станции для электромобилей.

Как справедливо отмечают автолюбители, причина околонулевой популярности электрического «Москвича» в его дороговизне и в целом несоответствии стоимости классу машины и уровню её исполнения. За те же деньги, что стоит данный электромобиль класса B, по параллельному импорту в страну можно ввезти традиционный автомобиль класса D. И выбор в этом случае предельно очевиден.