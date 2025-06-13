Установки, по сути, прожигают беспилотники.

От противостояния щита и меча и того, что оказалось крепче — щит или меч — испокон веков зависел исход любого конфликта. В наши дни мечом служат многочисленные беспилотные летательные аппараты (БПЛА), представляющие собой дешёвый и действенный способ нанесения пусть и сильно ограниченного, но всё же ущерба, а щитом — противодействующие им средства противовоздушной обороны.

Сейчас беспилотники, в частности, в рамках украинского кризиса, уничтожаются зенитными пушками или зенитными ракетами-перехватчиками, но данный процесс экономически далеко не эффективен. Поэтому в России идут поиски более эффективного средства, и сегодня правительство РФ сообщило о проведении испытания перспективных лазерных средств перехвата БПЛА.

Как отметила пресс-служба российского правительства, системы испытывались в условиях, максимально приближенных к реальным боевым: в качестве целей для лазерных систем различной мощности применялись как лёгкие беспилотники, так и крупные аппараты-имитаторы ударных или разведывательных БПЛА.

В рамках испытаний была проверена эффективность работы как мобильных лазеров, так и стационарных лазерных систем ПВО большой мощности. Судя по размещённым в Сети кадрам, принцип действия данных систем достаточно прямолинеен: лазерный луч прожигает цель, уничтожая её либо полностью, либо поражая её элементы управления.