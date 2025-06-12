Идея давно уже требует активной реализации.

Любое машиностроение автоматически «тянет» за собой и массу смежных отраслей промышленности. Вот и судостроение, которое в современной геополитической реальности в России обязано развиваться семимильными шагами, будет параллельно развивать и остальные индустриальные отрасли. Например, судовое двигателестроение.

Как сообщило АО «Объединённая судостроительная корпорация» (ОСК), для обеспечения потребностей российского судостроительного сектора необходимо освоить производство малооборотных судовых двигателей для крупнотоннажного торгового флота. Речь идёт о двигателях мощностью свыше семи мегаватт.

Партнёром ОСК в данном направлении, скорее всего, выступит ООО «Кингисеппский машиностроительный завод».

Отметим, что ранее Россия пополняла свой транспортный и торговый флот преимущественно за счёт закупки судов иностранного производства. Теперь же, когда данному процессу препятствуют односторонние ограничительные меры со стороны основных судостроительных держав, у РФ нет иного выхода, кроме как развивать собственную гражданскую судостроительную отрасль. Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло.