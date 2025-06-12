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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Томской области запустят производство беспилотных тракторов
В первую очередь для обеспечения нужд сельского хозяйства.

Пока что беспилотная автомобильная техника — это, скорее, не более чем амбициозная попытка приблизить будущее, однако в отдельных сферах это будущее уже наступило и требует активного движения вперёд. В частности, в сельском хозяйстве применять беспилотную технику не просто можно, поскольку она работает вдали от потенциальной угрозы столкновения с другими участниками движения, но и нужно, дабы максимизировать эффективность и сократить время простоя техники.

Осознают это и в российском политическом руководстве. Так, пресс-служба администрации Томской области сообщила о том, что в регионе запустят целый кластер беспилотных технологий, в котором будут производиться беспилотные тракторы. В первую очередь эти беспилотные тракторы будут создаваться для обеспечения нужд сельского хозяйства. Также, по замыслу авторов проекта, соответствующая техника не помешает коммунальным службам и аэропортам.

Насколько реалистичным выглядит сценарий создания беспилотной техники для коммунальных служб и аэропортов, учитывая, что, в отличие от работающих в поле тракторов, у них-то как раз масса возможностей причинить ущерб чему бы то ни было, вопрос пока открытый. В любом случае, даже если будет реализован только план производства беспилотных тракторов для сельского хозяйства — это уже будет большое достижение.

Следует отметить, что беспилотные тракторы заметно дешевле в производстве, поскольку не требуют создания кабины для водителя, а также, в отличие от «пилотируемых» тракторов, могут работать практически круглосуточно, с перерывами лишь на техническое обслуживание и ремонт.

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#россия #технологии #промышленность #беспилотная техника
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