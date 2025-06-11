Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
На Ленинградской АЭС-2 завершено бетонирование фундамента здания реактора 4-го энергоблока
В перспективе здесь будет атомная энергетическая установка.

Хотя на Ленинградской АЭС-2 уже эксплуатируются два энергоблока, но по плану на станции их должно быть четыре. Третий и четвёртый энергоблоки сейчас активно строятся, и вот госкорпорация «Росатом» отчиталась о завершении процесса бетонирования фундамента будущего здания реактора четвёртого энергоблока станции.

Согласно комментарию пресс-службы госкорпорации, процесс удалось завершить значительно быстрее, чем в случае с третьим энергоблоком в прошлом году. Тогда фундамент здания реактора был забетонирован в течение 103 суток, а в этом году строители управились всего за 80 суток.

Ленинградская АЭС-2 строится как станция-сменщик для первой Ленинградской АЭС, ресурс которой подходит к своему логическому завершению. После окончательного завершения строительства на ЛАЭС-2 будут работать четыре энергоблока с водо-водяными реакторами ВВЭР-1200 мощностью 1 200 МВт каждый. Суммарная мощность станции, таким образом, составит порядка 4 800 МВт.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#россия #экономика #энергетика #атомная энергетика
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

"Настоящие детективы", "По следу тени", "Смерть единорога" - краткий обзор фильмов
1
Почему мониторы с разрешением 4К никого не интересуют и может ли DLSS повлиять на выбор геймеров
+
Как Asus ROG Ally X может изменить рынок ПК и ударить по Steam Deck
14
Обзор моего ПК в 2025 году: чем я доволен, чем — нет, а что хочу исправить, вложив минимум денег
9
Топ-5 игр для Sony PlayStation 5, которые стоит приобрести новичку в первую очередь
2
Безработица в Китае и пустые полки в США – чем грозит затягивание торговой войны между странами
2
Обзор зарядных устройств Ugreen Nexode UNO 65W 3-Port GaN Fast Charger (CD361)
1
Автоматическая покупка редких подарков в Telegram - как не пропустить тренд подарков и стикеров
2
Чёрная Борода – история одного из самых опасных пиратов, сокровища которого так и не были найдены
+
Сказ о том, как севшая батарейка биоса мне мозги пудрила
3

Сейчас обсуждают

Alexey B
22:29
Редко, но бывают "приколы" из-за батарейки CMOS. Году в 15-ом брал на сайте объявлений МП - купил - проверил - работает - отложил до момента использования. Когда настал черёд столкнулся с тем, что МП ...
Сказ о том, как севшая батарейка биоса мне мозги пудрила
valera60
22:01
* контейнеры с трансформаторными подстанциями опечатаны * Ни чего не напоминает? *вы*, наверное, из "потерпевших?
В Иркутской области закрыли самую большую подпольную майнинговую ферму с 2000 единиц оборудования
Денис Андреев
21:53
В приличные конторы пишут те, кто готов хоть как-то поручиться за свой пи.....ж в резюме, чтобы не гореть со стыда на собесе. Бывали матерые пиз....лы, один из которых проработал вместе со мной на исп...
Почему Linux мёртв в настольном сегменте на примере OBS Studio: Часть 2
Александр Ломакин
21:50
Комп выглядит как свалка хлама! Фрактал, самсунг и арктик тут неуместный жир. Автор, постоянно советующий сборки мог бы выбрать хоть какой-то стиль?
Обзор моего ПК в 2025 году: чем я доволен, чем — нет, а что хочу исправить, вложив минимум денег
Артемий-Алексеевич Иванов
21:47
Решил от нехер дела перейти на AM5 . не знаю что получится взял с вторички мать. MSI b650 m-b камень 9600х ddr5 64 gb 5600 mhz и м2 2280 на 1тб. Вот жду пока все встало 45к но знаю как все будет...
Обзор моего ПК в 2025 году: чем я доволен, чем — нет, а что хочу исправить, вложив минимум денег
Повелитель драного Кити
21:44
у меня дочери если что 30.и что теперь .к чему это.
Почему мониторы с разрешением 4К никого не интересуют и может ли DLSS повлиять на выбор геймеров
Китя.
21:40
Моему сыну уже 19 год. Он тоже играет.
Почему мониторы с разрешением 4К никого не интересуют и может ли DLSS повлиять на выбор геймеров
Повелитель драного Кити
21:39
твоего,кто тебе вообще дал такому .чтобы ребенок появился .ну да.а жена я понимаю как у берни -все мы видели ее -вот она.не удивлен
Почему мониторы с разрешением 4К никого не интересуют и может ли DLSS повлиять на выбор геймеров
Китя.
21:39
Моего от компа не оторвать. и жена ревнует что мало ей уделяю внимания.
Почему мониторы с разрешением 4К никого не интересуют и может ли DLSS повлиять на выбор геймеров
Повелитель драного Кити
21:38
забили на тебя судя по всему.че ты несеешь клоун.Она вышла замуж за выпускника военного училища и его туда распределили.иди уже обтекай с своим скамом .тебе то ни дети не снились ни нормальная жизнь.т...
Почему мониторы с разрешением 4К никого не интересуют и может ли DLSS повлиять на выбор геймеров
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем