В перспективе здесь будет атомная энергетическая установка.

Хотя на Ленинградской АЭС-2 уже эксплуатируются два энергоблока, но по плану на станции их должно быть четыре. Третий и четвёртый энергоблоки сейчас активно строятся, и вот госкорпорация «Росатом» отчиталась о завершении процесса бетонирования фундамента будущего здания реактора четвёртого энергоблока станции.

Согласно комментарию пресс-службы госкорпорации, процесс удалось завершить значительно быстрее, чем в случае с третьим энергоблоком в прошлом году. Тогда фундамент здания реактора был забетонирован в течение 103 суток, а в этом году строители управились всего за 80 суток.

Ленинградская АЭС-2 строится как станция-сменщик для первой Ленинградской АЭС, ресурс которой подходит к своему логическому завершению. После окончательного завершения строительства на ЛАЭС-2 будут работать четыре энергоблока с водо-водяными реакторами ВВЭР-1200 мощностью 1 200 МВт каждый. Суммарная мощность станции, таким образом, составит порядка 4 800 МВт.