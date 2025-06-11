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Редакция
События в мире Михаил Андреев
На вторую по мощности ГЭС в России доставили новый 300-тонный трансформатор
Доставка подобной техники к месту назначения — это всегда целая операция.

В России продолжает действовать Программа комплексной модернизации гидроэлектростанций, в рамках которой происходит замена отслужившего свой срок оборудования. Модернизируется всё: от различного вспомогательного оборудования до непосредственно турбин, генераторов и силовых трансформаторов.

Вот и Красноярская ГЭС совершенствуется. Так, сегодня стало известно, что до станции добрался новый, уже седьмой по счёту силовой трансформатор мощностью 630 МВА (мегавольт-ампер), повышающий напряжение до 220 000 вольт.

Отличительной особенностью данных трансформаторов являются их размеры и масса — трансформатор-гигант весит 300 тонн и перевозился из Екатеринбурга в город Дивногорск, рядом с которым и расположена Красноярская ГЭС, на специальной железнодорожной платформе. После прибытия на станцию ценный груз переместили на специальный автотрал, на котором его по дороге и довезли до места установки.

Напомним, что Красноярская ГЭС является второй по мощности в России: двенадцать генераторов станции в общей сложности выдают 6 000 МВт (6 ГВт) мощности. Превосходит Красноярскую ГЭС лишь Саяно-Шушенская ГЭС, мощность которой составляет 6 400 МВт (6,4 ГВт).

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#россия #экономика #промышленность #энергетика #гидроэнергетика
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