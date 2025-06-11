Как поезд с самым большим количеством пассажиров в истории страны.

Железнодорожное сообщение между Москвой и Санкт-Петербургом является одним из самых оживлённых в России, особенно в начале лета, когда в северную столицу съезжаются туристы, желающие застать белые ночи.

Пассажиропоток растёт, и для обеспечения его транспортировки сегодня двухэтажный поезд «Аврора», стандартно состоящий из пятнадцати вагонов, был расширен до восемнадцати вагонов. Состав уже отправился к месту назначения и попал в «Книгу рекордов России» как поезд, одномоментно перевозящий самое большое количество пассажиров.

Как уточнил главред «Книги рекордов России» Алексей Свистунов, стандартная «Аврора» рассчитана на 1 200 пассажиров, тогда как состав-рекордсмен может перевозить 1 504 пассажиров. Конкретно в данном случае в нём из Москвы в Санкт-Петербург отправились 1 515 пассажиров, включая маленьких детей, едущих на руках у родителей и занимающих с ними одно место.

Необходимо отметить, что при своей рекордной пассажировместимости 18-вагонная «Аврора» относится к категории скоростных поездов: время в пути между двумя столицами составляет пять с половиной часов, или всего на полтора часа дольше, чем при передвижении на «Сапсане».