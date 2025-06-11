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Редакция
События в мире Михаил Андреев
The Verge: прототип электромобиля BMW iX3 умеет сам включать поворотники при перестроении
Речь идёт о современной версии на платформе Neue Klasse.

Скорость, с которой современные автомобили/электромобили «умнеют», позволяет предположить, что уже совсем скоро среднестатистический автомобиль будет работать лучше без такой проблемной и не всегда рационально мыслящей единицы, как водитель-человек.

Уже сейчас машины умеют автоматически парковаться, удерживать своё положение в полосе, а также оценивать обстановку на дороге, считывать знаки и вносить на основе полученной информации изменения в характер движения. В BMW решили пойти дальше и разрушить, возможно, один из самых известных стереотипов о владельцах автомобилей данной марки.

Как сообщает издание The Verge, обозревателю которого посчастливилось поуправлять прототипом электромобиля BMW iX3 на платформе Neue Klasse, в машине присутствует интеллектуальный ассистент, который умеет делать не только всё то, к чему привыкли современные водители, но и даже автоматически включать поворотники при перестроении. Намерение о перестроении система считывает на основе положения головы и глаз водителя.

Помимо простого удобства и обозначения действий для других участников движения система также заботится о безопасности манёвра: как пишет обозреватель The Verge, при включённом ассистенте электромобиль не позволит водителю перестроиться, если он не посмотрел в зеркала и не проверил слепые зоны. Понятно, что машина, в теории, сама отслеживает положение других участников движения вокруг себя и проверяет слепые зоны на основе данных с многочисленных датчиков на корпусе, но полностью ей доверяться в этом деле всё же не стоит.

Естественно, всё это великолепие работает только при активном ассистенте, а его имеет смысл включать разве что в режиме движения по трассе. Так что в городских реалиях стереотип о том, что в BMW с завода не устанавливаются рычажки включения поворотников, никуда не исчезнет.

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#автомобили #электромобили #bmw
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Biggus Dickus
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