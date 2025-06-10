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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Законопроект о рейтинге автошкол принят Госдумой в первом чтении
Идея хорошая, но вот какова будет её реализация — покажет только время.

С каждым годом управление автомобилем становится более требовательным по причине вносимых изменений в правила дорожного движения и общего усложнения организации дорожного движения, особенно в крупных городах. От того, насколько готов кандидат в водители к погружению в реальную водительскую среду, будет зависеть как его безопасность, так и безопасность других участников движения.

И вот с этим не всё так просто, поскольку автошкола автошколе рознь, и не везде инструкторы добросовестно выполняют свои профессиональные обязанности. Чтобы поставить качество обучения в автошколах под контроль, в России решили ввести рейтинг качества автошкол, и сегодня соответствующий законопроект, подразумевающий внесения изменений в статью 26 закона «О безопасности дорожного движения», был принят Госдумой в первом чтении.

Предполагается, что при подсчёте рейтинга автошкол будет учитываться не только процент выпускников, сдающих экзамен по вождению, но и процент выпускников, попадающих в аварии по своей вине в течение двух лет после получения водительского удостоверения.

Соответствующую статистику планируют размещать на специальном интернет-ресурсе, чтобы каждый человек мог ознакомиться со статистическими показателями той или иной автошколы.

Следует при этом понимать, что автошкола прививает лишь самые базовые навыки. Реальный опыт нарабатывается уже непосредственно в процессе самостоятельного вождения, и здесь результат больше зависит от конкретного человека и его желания совершенствоваться, чем от автошколы. Поэтому будет любопытно узнать, как рейтинговая система поспособствует росту качества обучения.

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#россия #автомобили #образование
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