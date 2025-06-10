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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Глава «Ростеха» заявил об отсутствии прорывных конструкторских решений в танках Leopard и Abrams
Взять что бы то ни было на заметку и «в копилку» пока не получится.

В ходе боевых действий на Украине был применён широкий спектр вооружений российского, украинского американского и европейского производства. Для обеспечения потребностей ВСУ западные союзники Украины поставляли в том числе и основные боевые танки, включая американские M1 Abrams и немецкие Leopard различных модификаций.

Изрядное их количество было затрофеено российскими войсками, после чего технику отправили на изучение специалистам. И вот сегодня глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в комментарии изданию «Разведчик» заявил, что по итогам изучения в «Абрамсах» и «Леопардах» не было обнаружено прорывных конструкторских решений, которые можно бы было взять на заметку отечественным производителям.

Оба танка, добавил Чемезов, интересные и выполнены «на высоком уровне», однако взять что-то «в копилку» из них нечего. Отрицательным качеством большей части техники западного производства Чемезов назвал сложность конструкции и связанную с ней трудоёмкость в ремонте и обслуживании.

Собственно, ничего удивительного в таких выводах нет. Необходимо отметить, что США поставляли на Украину морально устаревшие версии танков M1 Abrams. В своё время эксперты предположили, что это делалось именно по той причине, что танки неизбежно попали бы в руки российских военных, которые сразу же начали бы изучать их строение и технические особенности.

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#россия #украина #сша #танки #m1 abrams
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